El anuncio busca, según el grupo armado, facilitar el desarrollo de la jornada electoral de junio (Fuente: EFE).

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Las disidencias de las Farc anunciaron un nuevo cese al fuego unilateral que se extenderá desde el 10 hasta el 23 de junio de 2026, en plena recta final de la campaña presidencial y durante los días posteriores a la segunda vuelta electoral en Colombia. La decisión fue comunicada por el Estado Mayor Central (EMC), estructura armada encabezada por alias Iván Mordisco, que aseguró que la medida busca generar condiciones de tranquilidad para que los ciudadanos puedan acudir a las urnas.

El anuncio se produce a menos de dos semanas de la elección definitiva que definirá quién ocupará la Casa de Nariño durante los próximos cuatro años. Aunque la organización suspendió las acciones ofensivas contra la Fuerza Pública, dejó claro que mantendrá la posibilidad de responder en caso de ataques o enfrentamientos.

¿Desde cuándo y hasta cuándo irá el cese al fuego de las disidencias de las Farc?

De acuerdo con el comunicado divulgado por el EMC, el cese al fuego comenzará a las 12:00 de la madrugada del miércoles 10 de junio y finalizará a las 12:00 de la madrugada del martes 23 de junio.

Durante ese período, la organización afirmó que detendrá sus operaciones ofensivas con el objetivo de reducir los riesgos para las comunidades y facilitar el desarrollo de la segunda vuelta presidencial programada para el 21 de junio.

La decisión representa la segunda suspensión temporal de hostilidades anunciada por este grupo armado durante el actual proceso electoral.

Disidencias de las Farc anuncian cese al fuego hasta después de la segunda vuelta presidencial en Colombia. Fuente: EFE Carlos Ortega

¿Por qué las disidencias de las Farc decidieron decretar un nuevo cese al fuego?

Según explicó la organización, la determinación se tomó luego de evaluar los resultados obtenidos durante el cese unilateral que se aplicó en la primera vuelta presidencial del 31 de mayo.

En su pronunciamiento, las disidencias señalaron que sostuvieron reuniones y diálogos con líderes sociales, comunidades rurales, organizaciones civiles y defensores de derechos humanos. Tras esos encuentros, concluyeron que la reducción de acciones armadas habría contribuido a un ambiente más favorable para la participación electoral en varias regiones del país.

El grupo también afirmó que, pese a lo que calificó como operaciones militares en su contra, mantuvo el compromiso asumido durante la primera suspensión temporal de actividades.

¿Qué condiciones puso el grupo armado durante el cese de hostilidades?

Aunque anunció la suspensión de acciones ofensivas, el EMC advirtió que se reserva el derecho de responder ante eventuales ataques de la Fuerza Pública o de otros actores armados ilegales.

Además, la organización hizo referencia a presuntos bombardeos y operaciones militares registradas recientemente en departamentos como Cauca, Guaviare y Amazonas, situaciones que mencionó dentro de los argumentos expuestos para justificar su posición.

En el mismo comunicado, las disidencias hicieron un llamado a las comunidades y organizaciones sociales para que acompañen el proceso y contribuyan a mantener condiciones de tranquilidad durante los días previos y posteriores a las elecciones.

¿El ELN también había anunciado un cese al fuego durante las elecciones?

Sí. Antes de la primera vuelta presidencial celebrada el 31 de mayo de 2026, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) informó un cese al fuego unilateral que estuvo vigente entre el 30 de mayo y el 2 de junio.

En esa ocasión, la guerrilla aseguró que respetaría el derecho al voto de los ciudadanos y que no interferiría en el proceso electoral. Asimismo, indicó que durante esos días no realizaría operaciones militares ofensivas contra las Fuerzas Armadas del Estado.

Hasta el momento, el ELN no ha informado si adoptará una medida similar para la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio, por lo que la atención permanece centrada en los anuncios que puedan producirse durante los próximos días.