La construcción de la primera fragata nacional ha sido iniciada por el país en Cotecmar. (Fuente: vía X @NAVANTIA)

La construcción de la primera fragata nacional de Colombia ha comenzado en los astilleros de Cotecmar. Este proyecto representa un significativo cambio en la dirección de la industria naval y la defensa del país. La Plataforma Estratégica de Superficie (PES) se configurará como el buque de guerra más grande jamás edificado en el territorio colombiano y tiene como objetivo la modernización integral de la flota de la Armada.

Este programa no solo está vinculado a cuestiones militares, sino que también tiene profundas implicaciones industriales y estratégicas. La fragata se construye íntegramente en el país, utilizando ingeniería local y beneficiándose de una transferencia tecnológica internacional, lo que a su vez fortalece la autonomía operativa y el desarrollo del sector naval en Colombia.

En un contexto regional caracterizado por el avance de las armadas hacia plataformas más versátiles y digitalizadas, la PES se perfila como una de las fragatas más modernas de América Latina, destacándose en términos de diseño, versatilidad y capacidad para adaptarse a diversos escenarios operativos.

Diseño moderno que cumple estándares internacionales

Con una eslora de 107,5 metros, una manga de 14,02 metros y un calado de 3,9 metros, la PES integra tamaño, estabilidad y eficiencia operativa. Su construcción, realizada a través de 52 bloques de acero naval, optimiza los procesos industriales y posiciona a Cotecmar como un astillero capaz de abordar proyectos de alta complejidad tecnológica.

La fragata colombiana se fundamenta en el diseño Damen SIGMA Clase 10514, un modelo ya validado que se encuentra en operación en diversas armadas y que fue desarrollado siguiendo una arquitectura modular. Esta característica permite la integración progresiva de sistemas de combate, sensores y tecnología, facilitando futuras modernizaciones sin la necesidad de rediseñar la plataforma.

Colombia construye su primera fragata nacional, un avance clave para la industria naval. (foto: redes sociales).

Versatilidad operativa para misiones navales de alto impacto

La Plataforma Estratégica de Superficie fue diseñada como un buque multipropósito, con la capacidad de llevar a cabo una variada gama de misiones tanto en el Caribe como en el Pacífico. Su configuración le otorga la funcionalidad necesaria para operar en escenarios de defensa naval, así como en funciones de seguridad marítima y colaboración internacional.

Entre las principales funciones que se prevén para este buque, se incluyen las siguientes:

Guerra antisuperficie, antisubmarina y antiaérea.

Control y vigilancia del espacio marítimo.

Protección de rutas comerciales y puertos estratégicos.

Apoyo a operaciones internacionales y ejercicios combinados.

Colombia construye su primera fragata nacional en un hito para la industria naval. (foto: redes sociales).

Tecnología y estrategia para la autonomía industrial

El valor estratégico de la fragata radica en su nivel de integración tecnológica y su interoperabilidad con fuerzas aliadas. La PES estará preparada para operar con estándares compatibles con la OTAN, lo que facilita la participación de Colombia en ejercicios y operaciones conjuntas.

Al mismo tiempo, el programa fortalece la autonomía industrial del país. La construcción local permitirá desarrollar capacidades propias para el mantenimiento, actualización y eventual modernización de la flota, reduciendo costos y dependencia externa. Con la proyección de cuatro fragatas, Colombia da un salto cualitativo en su estrategia naval y se consolida como un actor relevante en la industria de defensa regional.