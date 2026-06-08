El aumento de costos y la disminución en ventas han llevado a una marca de Bogotá a solicitar apoyo público para su continuidad. (Fuente: Representación creada con IA)

Sostener un negocio gastronómico en Colombia ha llegado a ser un desafío considerable. Según los datos proporcionados por la Asociación Gastronómica de Colombia, se reporta que durante el año 2025 cerraron aproximadamente 900 restaurantes en el país, un panorama que golpea con fuerza a las mipymes y a los emprendimientos familiares.

El reciente incremento del salario mínimo 2026, establecido en 23,7%, ha incrementado los costos laborales para numerosas empresas. Aunque millones de trabajadores celebraron este ajuste, para muchos pequeños negocios supuso un aumento en gastos operativos, lo que impacta directamente en la rentabilidad y obliga a tomar decisiones difíciles.

La crisis de Bake My Day en Bogotá: qué pasó

En este contexto, la pastelería Bake My Day, conocida por sus galletas artesanales de estilo neoyorquino, ha generado preocupación entre su clientela. La firma ha comunicado que atraviesa uno de sus momentos más críticos desde su fundación hace seis años.

Las fundadoras expusieron que las ventas se han visto disminuidas en más del 50% en el último año, lo que les ha conducido a operar con recursos propios hasta el máximo posible. En un mensaje que fue divulgado a través de redes sociales, señalaron: “No estamos ajenas a la realidad que enfrenta el país. Diversos factores económicos, el clima y otros aspectos nos impactan. Hoy compartimos este video para solicitar su solidaridad con nuestra empresa”.

La compañía contaba con tres locales en Bogotá:

Centro Comercial Mallplaza.

Carrera 14 #90-12.

Carrera 11 #97A-50.

Crisis en el sector gastronómico de Colombia: Bake My Day enfrenta graves dificultades económicas (foto: Bake My Day).

El llamado a la comunidad tuvo una respuesta inesperada

Ante la real posibilidad de bajar definitivamente las persianas, las emprendedoras reconocieron que un cierre impactaría negativamente en los trabajadores y familias que dependen del negocio. “Es sumamente complicado adoptar una decisión de cerrar. No es sencillo cuando hay personas y familias que dependen de ti”, manifestaron.

Como último recurso, instaron a sus seguidores a visitar las tiendas, realizar pedidos o difundir el mensaje. La respuesta fue instantánea. Días más tarde, comunicaron que el respaldo ciudadano les brindó un alivio: “En este último lapso, nos abrazaron con más fuerza de lo que pensé que sería posible. Compartieron, adquirieron, recomendaron, regresaron, trajeron amigos, trajeron familia. Literalmente nos ayudaron a seguir horneando sueños.”