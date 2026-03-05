La transformación de la banca en Colombia ha llevado a que algunos bancos han comenzado a extender sus días de atención más allá del horario habitual de lunes a viernes. Esta iniciativa tiene como propósito primordial facilitar el acceso a los servicios financieros para aquellos que enfrentan restricciones laborales o de tiempo durante la semana. En este contexto, diversas sedes en Bogotá y otras ciudades del país han comenzado a abrir los sábados por la mañana, lo que permite a los usuarios llevar a cabo trámites presenciales sin que esto interfiera con sus rutinas semanales. Esta decisión es parte de una estrategia más amplia de modernización de servicios y mejora en la relación con los clientes. En la actualidad, algunos bancos han decidido extender su horario de atención al público, abriendo sus sedes los sábados. Este servicio se ofrece, en su mayoría, entre las 9:00 a.m. y la 1:00 p.m., aunque existen algunas excepciones que deben ser consideradas. Es importante destacar que no todas las entidades han adoptado esta medida. A continuación, se detallan las instituciones que han implementado este cambio y las oficinas específicas donde se puede acceder a este servicio. En Bogotá, se presentan a continuación algunas de las oficinas habilitadas para la atención presencial durante los días sábados: Horario: 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Las oficinas que se enumeran a continuación están disponibles para atender al público los sábados durante la jornada matutina: Horario: 9:00 a.m. a 1:00 p.m. El banco opera en un horario de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. en las siguientes ubicaciones: Las oficinas designadas para atención durante los fines de semana son las siguientes: Horario: 10:00 a.m. a 4:00 p.m. Las oficinas que operan los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. incluyen: Los sábados, se brindará atención en centros como: Horario: 10:00 a.m. a 4:00 p.m.