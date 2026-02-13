El clima no da respiro en Colombia y tras salir de la ola de calor se enfrenta un frente frío con lluvias cargadas. Además, las inundaciones en el norte no dan tregua y se esperan acumulados importantes en varias zonas del país. Las tormentas y precipitaciones siguen afectando a más de 12 municipios y se siente en especial en regiones del Caribe, la Andina, el Pacífico y la Amazonía. El calor sofocante dio paso a cielos cerrados, vientos y precipitaciones intensas, con episodios de chubascos tormentosos que se prolongarán durante la noche, generando un escenario típico de temporada de tormentas fuertes. El llamado muro de nubes es una extensa formación nubosa asociada a tormentas de gran desarrollo vertical. En términos simples, es una franja compacta de nubes oscuras que avanza como una pared sobre las ciudades y pueblos, provocando caídas rápidas de temperatura, ráfagas de viento y lluvias intensas. Este evento se vuelve excepcional porque llega justo después de varios días de tiempo seco y calor extremo, lo que aumenta el contraste térmico y favorece tormentas más violentas, con descargas eléctricas y aguaceros capaces de descargar varios milímetros de agua en pocas horas. Las lluvias más importantes se concentrarán en amplios sectores de: Así mismo son probables algunas lloviznas en zonas del sur de La Guajira, Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, Norte de Santander, Boyacá, Huila, Meta, Vichada y Guainía. En la zona insular del Caribe colombiano, se prevén lluvias ligeras de carácter ocasional el día. El Ideam recomienda a alcaldías, gobernaciones, agricultores y población en general: