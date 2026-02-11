Colombia se prepara para un giro brusco del clima este miércoles 11 de febrero, cuando un muro de nubes negras cargado de lluvias y tormentas eléctricas empezará a cubrir amplias zonas del país, poniendo fin a la ola de calor que dejó mínimas de 22 °C y máximas cercanas a los 31 °C en los últimos días. El fenómeno afectará de manera directa a más de 12 municipios y se sentirá con fuerza en regiones del Caribe, la Andina, el Pacífico y la Amazonía. El cambio será notorio desde después del mediodía: el calor sofocante dará paso a cielos cerrados, vientos y precipitaciones intensas, con episodios de chubascos tormentosos que se prolongarán durante la noche, generando un escenario típico de temporada de tormentas fuertes. El llamado muro de nubes es una extensa formación nubosa asociada a tormentas de gran desarrollo vertical. En términos simples, es una franja compacta de nubes oscuras que avanza como una pared sobre las ciudades y pueblos, provocando caídas rápidas de temperatura, ráfagas de viento y lluvias intensas. Este evento se vuelve excepcional porque llega justo después de varios días de tiempo seco y calor extremo, lo que aumenta el contraste térmico y favorece tormentas más violentas, con descargas eléctricas y aguaceros capaces de descargar varios milímetros de agua en pocas horas. Las lluvias más importantes se concentrarán en amplios sectores de: A esto se suman lloviznas dispersas en zonas del sur de La Guajira, Bolívar, Sucre, Norte de Santander, Tolima, sur del Huila, Caquetá, Putumayo, Vichada, Guainía y Vaupés. En San Andrés, Providencia y Santa Catalina se esperan lluvias intermitentes durante la jornada. Durante la mañana predominará un ambiente bochornoso, con cielos parcialmente despejados y temperaturas que subirán rápido. En muchas ciudades se alcanzarán 29 °C a 31 °C hacia el mediodía, con sensación térmica aún mayor. El quiebre llegará después de las 2:00 p. m., cuando comenzarán a formarse nubes densas que darán paso a chubascos tormentosos, especialmente entre la tarde y la noche, periodo en el que se esperan los aguaceros más intensos. En Bogotá, el ambiente seguirá variable, con lluvias en las tardes, que serán más marcadas hacia el final de la semana, especialmente en sectores del norte y occidente. Las temperaturas oscilarán entre 9 °C y 21 °C, un alivio frente al calor reciente. En ciudades del Eje Cafetero, Antioquia y el Valle del Cauca, las lluvias de este miércoles marcarán el inicio de una fase más húmeda, clave para refrescar el ambiente y reducir el estrés térmico.