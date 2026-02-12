Las fuertes lluvias registradas en distintas regiones del país están relacionadas con el paso de varios frentes fríos provenientes del hemisferio norte, un fenómeno atmosférico que ha generado inundaciones, deslizamientos y emergencias en al menos 16 departamentos. Más de 69.000 familias han resultado afectadas por esta situación climática. En las últimas semanas, el aumento de las precipitaciones provocó crecientes súbitas de ríos, suelos saturados y daños en zonas urbanas y rurales, lo que obligó a activar planes de contingencia y asistencia humanitaria en diferentes territorios. Un frente frío es una masa de aire frío que avanza y desplaza al aire cálido presente en una región. Ese choque de temperaturas genera cambios bruscos en el clima, aumento de nubosidad, tormentas y lluvias intensas, de acuerdo con información compartida por El Tiempo. Aunque estos sistemas se forman durante el invierno en el hemisferio norte y no siempre ingresan directamente por el Caribe colombiano, sí pueden modificar los patrones atmosféricos del país. En este caso, los frentes alteraron los vientos, el oleaje y la formación de nubes, lo que favoreció precipitaciones persistentes en varias zonas. Las autoridades meteorológicas informaron que, tras el paso de dos frentes fríos que elevaron de forma inusual las lluvias, se detectó un tercer sistema que ya estaría saliendo del área de influencia y no tendría un impacto significativo adicional. Sin embargo, el monitoreo se mantiene activo. Pese a que en algunos días se registró una disminución cercana al 26% en el volumen de precipitaciones frente a jornadas anteriores, el Ideam advirtió que no se descartan nuevos episodios de lluvia, especialmente en las regiones Caribe, Pacífica, Andina y Amazónica. Córdoba es uno de los territorios con mayores afectaciones. Allí, cerca del 80% de los municipios reportaron emergencias por inundaciones, con miles de personas damnificadas y pérdidas en cultivos. Las crecientes impactaron viviendas y obligaron a evacuar a varias comunidades. En Antioquia también se declaró la calamidad pública tras registrarse más de 9.000 familias afectadas y daños importantes en áreas agrícolas. En zonas como Urabá y el Bajo Cauca se presentaron inundaciones y rescates de personas atrapadas por las corrientes. Santander enfrenta alertas en varios municipios debido a desbordamientos y derrumbes que dejaron incomunicadas a algunas poblaciones. En Nariño, un deslizamiento de tierra en zona rural provocó víctimas fatales y la destrucción de viviendas, lo que llevó a ordenar evacuaciones preventivas en sectores de alto riesgo. Actualmente, existen alertas rojas por deslizamientos en 59 de municipios, especialmente en departamentos como Chocó, Cauca, Antioquia y Huila. También se mantiene vigilancia permanente sobre las cuencas de los ríos Magdalena y Cauca, así como en embalses estratégicos. De acuerdo con los análisis climáticos, hacia las últimas semanas de febrero podría presentarse una reducción gradual de las precipitaciones, con condiciones más cercanas a los promedios históricos. No obstante, febrero y marzo marcan la transición hacia la primera temporada de lluvias del año, por lo que el riesgo hidrometeorológico tiende a incrementarse progresivamente. Las autoridades recomiendan a las comunidades ubicadas en zonas de ladera o cerca de ríos mantenerse atentas a los reportes oficiales y seguir las indicaciones de los organismos de gestión del riesgo, mientras continúa el monitoreo de las condiciones climáticas en todo el territorio nacional.