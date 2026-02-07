El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió que durante este fin de semana un frente frío influirá sobre las condiciones del tiempo en Colombia y favorecerá un aumento de las lluvias, junto con vientos más fuertes y mayor inestabilidad atmosférica en varias regiones, especialmente en el Caribe, la zona Pacífica y sectores del norte y occidente de la región Andina. Estas variaciones podrían impactar la movilidad terrestre y marítima, además de elevar la probabilidad de deslizamientos en áreas montañosas y de creciente súbita en puntos donde las precipitaciones sean más persistentes. Para el sábado se proyecta un panorama con lluvias de consideración en amplias zonas del territorio, con mayor intensidad en el Caribe, el centro y sur de la región Pacífica y puntos de la Andina y la Amazonía. Los mayores acumulados se estiman en sectores de: En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera un aumento en la velocidad del viento y condiciones marítimas agitadas, con lluvias intermitentes y ráfagas que podrían superar los valores habituales de la temporada. Para el domingo continuarían las precipitaciones en el occidente y sur del Caribe, en distintos puntos de la región Andina y en la Amazonía, mientras que la Orinoquía presentaría condiciones más secas. Los focos de lluvia más intensa se ubicarían en: Para San Andrés y Providencia se prevé menor cobertura de lluvias frente al sábado, aunque no se descartan chubascos aislados en áreas marítimas cercanas. Ante el incremento de lluvias, se recomienda a las comunidades ubicadas en laderas y zonas de alta pendiente vigilar el estado del terreno y de las vías cercanas. Es preferible realizar desplazamientos durante el día, identificar tramos con antecedentes de derrumbes y evitar rutas inestables cuando se registren aguaceros prolongados. También se aconseja mantener monitoreo local en jornadas de precipitación intensa y trasladarse a lugares seguros si aparecen grietas, caídas de material o saturación del suelo. Si ocurre un deslizamiento sobre una carretera, es importante avisar de inmediato a las autoridades y alertar a otros conductores. Para revisar el estado de los corredores viales se sugiere consultar canales oficiales como VI@JERO SEGURO, la línea #767, la cuenta @numeral767 y el portal del Invías. Frente a la probabilidad de tormentas, vendavales y ráfagas intensas asociadas al frente frío, la recomendación es buscar refugio en estructuras seguras, evitar espacios abiertos y no permanecer bajo árboles aislados ni cerca de torres o elementos metálicos elevados. Las actividades deportivas al aire libre deben suspenderse mientras dure la tempestad. Se aconseja además asegurar cubiertas y techos, y limpiar canales y desagües para facilitar el drenaje del agua y disminuir afectaciones por acumulación o filtraciones. Aunque el escenario general es lluvioso, en zonas con pausas secas pueden mantenerse condiciones propicias para incendios de vegetación. Se recomienda no dejar fogatas encendidas, retirar residuos combustibles y reportar cualquier conato a los organismos de emergencia. Las autoridades territoriales, ambientales y los cuerpos de bomberos deben mantener activos sus planes de prevención y respuesta, especialmente en reservas forestales y áreas protegidas.