Tras el brusco giro en el clima de Colombia, que puso fin a la ola de calor que dejó mínimas de 22 °C y máximas cercanas a los 31 °C, el muro de nubes negras cargado de lluvias y tormentas eléctricas continúa cubriendo amplias zonas del país El fenómeno afecta de manera directa a más de 12 municipios y se siente con fuerza en regiones del Caribe, la Andina, el Pacífico y la Amazonía. El calor sofocante dio paso a cielos cerrados, vientos y precipitaciones intensas, con episodios de chubascos tormentosos que se prolongarán durante la noche, generando un escenario típico de temporada de tormentas fuertes. El llamado muro de nubes es una extensa formación nubosa asociada a tormentas de gran desarrollo vertical. En términos simples, es una franja compacta de nubes oscuras que avanza como una pared sobre las ciudades y pueblos, provocando caídas rápidas de temperatura, ráfagas de viento y lluvias intensas. Este evento se vuelve excepcional porque llega justo después de varios días de tiempo seco y calor extremo, lo que aumenta el contraste térmico y favorece tormentas más violentas, con descargas eléctricas y aguaceros capaces de descargar varios milímetros de agua en pocas horas. Las lluvias más importantes se concentrarán en amplios sectores de: En San Andrés, Providencia y Santa Catalina son previstas lluvias de corta duración a diferentes horas del día. Para el resto del país se espera tiempo seco con cielo entre despejado y parcialmente nublado. El Ideam recomienda a alcaldías, gobernaciones, agricultores y población en general: