Muchas personas en Colombia ya comenzaron a revisar el calendario para organizar descansos, viajes cortos o trámites pendientes. En ese contexto, tomó relevancia el próximo lunes festivo, correspondiente al traslado de una celebración religiosa incluida dentro del calendario oficial nacional. Se trata del día de la Ascensión del Señor, una fecha reconocida dentro del esquema de feriados del país y que genera cambios en la actividad bancaria, educativa y administrativa en buena parte del territorio. Como ocurre con otros festivos trasladables, la jornada permite consolidar un nuevo fin de semana largo para millones de ciudadanos y modifica el funcionamiento habitual de distintos servicios. El próximo lunes corresponde al descanso oficial vinculado a la Ascensión del Señor, una celebración religiosa contemplada dentro del calendario colombiano mediante la Ley Emiliani, normativa que permite trasladar ciertos feriados al lunes siguiente. Gracias a este mecanismo, varias festividades religiosas y cívicas se convierten en fines de semana largos. Esto impacta tanto en la agenda laboral como en el movimiento turístico y comercial dentro del país. Durante esta jornada, habitualmente permanecen cerradas o con atención reducida distintas dependencias públicas, entidades educativas y oficinas administrativas. En este tipo de jornadas, muchas oficinas públicas, colegios y entidades estatales suspenden actividades presenciales o reducen horarios de atención. Además, algunas sucursales bancarias pueden modificar su funcionamiento, aunque los canales digitales, cajeros automáticos y aplicaciones móviles suelen operar con normalidad. También es habitual que aumente la movilidad interna por turismo y visitas familiares, especialmente en ciudades cercanas a destinos religiosos, naturales o de descanso. Además del festivo por la Ascensión, Colombia mantiene otros días de descanso oficial distribuidos a lo largo del año, varios de ellos también trasladables al lunes.