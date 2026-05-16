En el Complejo Naval de Itaguaí, en la costa del estado de Río de Janeiro, la Armada de Brasil ha logrado un nuevo hito: la inauguración de un submarino construido de manera local, que se añadirá a una flota destinada a la protección de la denominada Amazonia Azul. El programa, llevado a cabo en colaboración con la empresa francesa Naval Group, ha movilizado a miles de trabajadores y sitúa al país en una nueva dimensión tecnológica. La iniciativa PROSUB se enfoca en la modernización de la infraestructura y en la fabricación de unidades submarinas en serie. Hasta la fecha, las embarcaciones completadas son de propulsión diésel-eléctrica, no obstante, la siguiente fase contempla el diseño y construcción del primer submarino nuclear nacional, previsto para el año 2033. La construcción del reciente sumergible requirió la participación masiva de mano de obra especializada: más de dos mil personas concentradas en el astillero participaron en las etapas finales y en todo el corredor industrial vinculado al proyecto laboran cerca de 5000 empleados. El impacto económico y técnico se nota en talleres, proveedores y en la cadena de formación de ingenieros navales. El complejo de Itaguaí se ha convertido en la mayor instalación de su tipo en Latinoamérica, con capacidades de diseño, ensamblaje y puesta a punto que permiten a Brasil controlar buena parte del ciclo productivo de sus submarinos. Los submarinos con propulsión atómica confieren una autonomía operacional notablemente superior, además de mantener velocidades sin requerir la emergente recarga de baterías; estas ventajas amplifican el alcance operativo de la Armada. Para un país con intereses en la plataforma continental y en recursos marítimos, tal capacidad posee un valor estratégico directo. La transición hacia la propulsión nuclear posiciona a Brasil en un ámbito diferente en lo que respecta a influencias y percepciones en la región, generando una vigilancia meticulosa de parte de potencias que disponen de flotas oceánicas establecidas. El programa completo implica una inversión multimillonaria y una colaboración técnica constante con Naval Group; el ambicioso calendario establece la entrega del primer submarino nuclear para comienzos de la década de 2030. Asegurar la financiación y gestionar requerimientos regulatorios y técnicos será fundamental para evitar retrasos. En la actualidad, las nuevas unidades convencionales llevan a cabo patrullajes y ejercicios de adiestramiento en el Atlántico. En este contexto, Brasil fusiona el fortalecimiento de capacidades locales con una estrategia de proyección marítima cada vez más evidente.