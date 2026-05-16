Un descubrimiento científico ha emergido como una promesa para redefinir los métodos de recuperación de oro. Este hallazgo sugiere una alternativa más segura y eficiente que, potencialmente, podría transformar industrias enteras. Se observa que lo que en el pasado se consideraba un desafío costoso y contaminante ahora vislumbra un camino innovador. Un conjunto de científicos de Suiza llevó a cabo un hallazgo sin precedentes: recuperaron oro de 22 quilates mediante el proceso de reciclaje de residuos electrónicos comunes, logrando esto sin causar daño alguno al medio ambiente. Este descubrimiento abre nuevas oportunidades en el ámbito del reciclaje. El hallazgo ha sido desarrollado por el grupo ETH Zurich, que es una universidad pública de renombrado prestigio, constituida en 1854. Un descubrimiento procedente de Australia ha generado un significativo interés entre aquellos vinculados al método de reciclaje que permite la extracción de oro de componentes electrónicos. La clave del procedimiento radica en un sistema que logra obtener oro de altísima pureza sin recurrir a químicos nocivos que habitualmente afectan al medioambiente. Los primeros resultados compartidos por los investigadores presentan datos sorprendentes: el material obtenido supera el 99% de pureza, un nivel que resulta complicado de lograr incluso mediante las técnicas tradicionales de refinamiento. El progreso significativo se encuentra en la implementación de un polímero de azufre, que posee la habilidad de adherirse de manera selectiva al oro disuelto. A través de un proceso meticulosamente controlado de calentamiento o mediante un tratamiento químico, el metal precioso se libera en estado puro y el polímero es susceptible de reutilización, lo que transforma al procedimiento en una opción sostenible y económicamente viable. Un grupo de investigadores de ETH Zurich, ubicado en Suiza, ha llevado a cabo el desarrollo de un proceso innovador que facilita la extracción de oro de 22 quilates a partir de componentes electrónicos en desuso. El equipo interdisciplinario de Flinders University, en Australia, ha formulado un procedimiento que sustituye el uso de cianuro, un compuesto que ha suscitado numerosas críticas debido a su alta toxicidad, por ácido tricloroisocianúrico (TCCA), un material comúnmente utilizado en la desinfección del agua. Este avance no solo abre la puerta a un reciclaje más seguro de componentes electrónicos, sino que también plantea un cambio de paradigma en la minería. Al prescindir del cianuro, el nuevo proceso reduce riesgos ambientales y sanitarios, aportando soluciones alineadas con la economía circular. Entre sus principales beneficios se destacan: El descubrimiento, actualmente en fase de investigación, vislumbra un futuro en el cual la extracción de oro se torna más eficiente y respetuosa con el medio ambiente, generando tanto beneficios económicos como ecológicos. Asimismo, se prevé que la innovación genere nuevas oportunidades de empleo en sectores tales como la gestión de residuos tecnológicos, la ingeniería química y la sostenibilidad industrial.