Un nuevo informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advierte que este viernes 6 de febrero múltiples regiones de Colombia enfrentarán condiciones meteorológicas adversas de cara al fin de semana. Los colombianos vivirán un día de precipitaciones y lluvias de intensidad moderada a fuerte. Estas condiciones ponen en alerta a las autoridades y a la población, con el posible riesgo de desbordes, inundaciones y afectaciones a la movilidad. El Ideam advirtió que para el final de la semana se prevé la continuidad de las condiciones lluviosas en el noroccidente, centro y occidente del país. De acuerdo con el pronóstico oficial, las precipitaciones se concentrarán en: Hacia la región Caribe se esperan lluvias generalizadas de intensidad ligera a moderada, exceptuando el departamento de La Guajira. En la región Amazónica podrían presentarse precipitaciones sectorizadas de intensidad ligera a moderada, mientras que en la Orinoquía se prevé el predominio de condiciones de tiempo seco. En San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se espera una disminución de las precipitaciones de intensidad ligera a moderada, con cielos parcialmente cubiertos El Ideam recomienda a alcaldías, gobernaciones, agricultores y población en general: