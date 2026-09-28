La propuesta contempla beneficios a cambio de colaboración con la Justicia.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, pidió este domingo a la Justicia evaluar la posibilidad de atenuar las penas de los investigados por corrupción que delaten a sus cómplices y entreguen pruebas. El mandatario planteó que las negociaciones se realicen bajo las normas del Código Penal, con el objetivo de que quienes participaron en hechos de corrupción colaboren con las autoridades a cambio de beneficios.

¿Qué propuso De la Espriella para los investigados por corrupción?

De la Espriella solicitó a la Justicia colombiana que analice la posibilidad de ofrecer negociaciones a los actuales investigados que hayan formado parte de la cadena de corrupción del Gobierno anterior.

Según explicó durante una alocución televisiva, quienes colaboren con la Justicia y entreguen pruebas podrían acceder a beneficios en sus penas. La intención del mandatario es que esa información permita identificar a otros involucrados en los hechos investigados.

El presidente sostuvo que quienes hayan participado en actos de corrupción deben responder ante la Justicia, aunque planteó que la colaboración y la entrega de información sean consideradas para establecer un castigo atenuado.

¿Qué beneficios recibirían los corruptos que delaten a sus cómplices?

De acuerdo con la propuesta de De la Espriella, los investigados que colaboren con la Justicia podrían recibir un castigo atenuado si entregan pruebas y delatan a sus cómplices.

El mandatario señaló que también sería necesario que exista un acto de contrición y que los involucrados contribuyan a resarcir el daño causado al país.

La propuesta apunta, según sus declaraciones, a que las personas que conozcan cómo funcionó la cadena de corrupción aporten información que permita avanzar contra otros participantes .

De la Espriella propone atenuar las penas de corruptos que delaten a sus cómplices en Colombia. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo

¿Qué dijo De la Espriella sobre la corrupción del Gobierno anterior?

El presidente hizo referencia al Gobierno de Gustavo Petro, que estuvo al frente del país entre 2022 y 2026, y cuestionó duramente su gestión.

De la Espriella afirmó que durante los últimos cuatro años existió un esquema de corrupción que, según sus palabras, desfalcó a Colombia. También calificó a la administración anterior de manera negativa y sostuvo que se produjo una afectación de los recursos públicos.

En ese contexto, insistió en que las personas involucradas en hechos de corrupción deben ser investigadas y responder ante la Justicia.

¿Por qué De la Espriella pidió que los investigados entreguen a sus cómplices?

El mandatario explicó que busca que los investigados aporten pruebas para identificar a todos los participantes en los hechos de corrupción.

Durante su intervención, hizo un llamado a los corruptos que están en las cárceles, a los investigados y a quienes próximamente puedan ser procesados para que se arrepientan y entreguen información sobre sus cómplices.

De la Espriella sostuvo que quienes colaboren y contribuyan a resarcir el daño a Colombia podrían recibir un castigo atenuado como consecuencia de esa cooperación.

¿Qué dijo De la Espriella sobre la situación fiscal de Colombia?

El presidente también relacionó los hechos de corrupción que denunció con la situación fiscal del país. Según afirmó, Colombia atraviesa actualmente una situación fiscal crítica como consecuencia de lo que calificó como una depredación de los recursos públicos.

En la misma intervención, anunció contactos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en busca de un alivio financiero para Colombia.

El mandatario señaló que este organismo internacional suele conceder préstamos a los Estados miembros a cambio de reformas y ajustes presupuestarios.

Con información de EFE.-