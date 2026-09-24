De La Espriella informó los dos operativos a través de su cuenta de X y aseguró que la ofensiva de la Fuerza Pública contra las disidencias y el narcotráfico continúa.

El presidente Abelardo De La Espriella informó que una integrante de la estructura Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc que están al mando de alias Iván Mordisco, se sometió a la justicia en el municipio de Rosas, Cauca. La mujer fue identificada como Karen Yiceth Chocue Velasco, conocida con los alias de Tatiana o Quiricú.

Según explicó el mandatario en su cuenta de X, la mujer era suplente de la dirección del frente y estaba encargada de la comisión de sanidad.

Durante su entrega puso a disposición de las autoridades un fusil, una pistola, un vehículo, 27 proveedores y 902 cartuchos.

Qué dijo De La Espriella sobre la integrante de las disidencias

De acuerdo con lo señalado por De La Espriella, Chocue Velasco habría participado en ataques contra tropas en La Leona y Pepinal, además de una acción contra las Fuerzas Especiales y la denominada “Retoma a El Plateado”. El presidente sostuvo que ahora deberá responder ante la justicia por estos hechos.

La mujer, identificada como Karen Yiceth Chocue Velasco, alias Tatiana o Quiricú, se sometió a la justicia en Rosas, Cauca, y entregó armas, municiones y un vehículo. Captura de pantalla vía X @abdelaespriella

Al referirse a la entrega, el mandatario afirmó que otros integrantes de grupos armados también se están sometiendo a las autoridades. “Se están entregando porque no quieren terminar en una bolsa” , dijo De La Espriella, quien agregó que la Fuerza Pública continuará persiguiendo a quienes sigan atacando al país.

Incautaron 885 kilos de cocaína en el puerto de Cartagena

En otro mensaje publicado el mismo día, De La Espriella informó sobre un operativo de la Policía Antinarcóticos en el puerto de Cartagena, donde fueron incautados 885 kilos de clorhidrato de cocaína que estaban ocultos dentro de un bloque de piedra travertino. El procedimiento de inspección se realizó el miércoles 23 de septiembre.

En otro operativo, la Policía Antinarcóticos incautó 885 kilos de cocaína ocultos en un bloque de piedra travertino que llegó desde Perú y tenía como destino España. Captura de pantalla vía X @abdelaespriella

Según la información difundida por las autoridades y el mandatario, el cargamento había llegado desde Callao, Perú, y tenía como destino final Valencia, España. De La Espriella aseguró que la inspección evitó que más de 2,2 millones de dosis llegaran al mercado internacional.