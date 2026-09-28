Colanta busca trabajadores: ofrece oportunidades de empleo con salarios de hasta $ 2,9 millones en su Cooperativa.

Las ofertas están dirigidas a perfiles con distintos niveles de formación y experiencia.

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La Cooperativa Colanta publicó varias ofertas de empleo en Colombia para personas interesadas en vincularse a su equipo de trabajo. Entre las vacantes aparecen cargos en áreas de limpieza, conducción, mantenimiento y almacén, con salarios que llegan hasta los $2,9 millones al mes.

Las oportunidades laborales están disponibles en municipios como Itagüí, Funza, Medellín y La Unión, Antioquia, y los requisitos cambian según el cargo. Algunas posiciones exigen formación técnica o tecnológica, mientras que otras solicitan bachillerato y experiencia previa.

¿Cuáles son las vacantes de empleo que ofrece Colanta?

Una de las ofertas corresponde al cargo de Sanitizador en Itagüí, con una remuneración de $1.800.000. La convocatoria está dirigida a bachilleres que tengan al menos seis meses de experiencia en servicios generales, limpieza, aseo y desinfección.

El trabajo contempla actividades de limpieza y desinfección, control preventivo de plagas y verificación de las condiciones higiénico-sanitarias en las áreas asignadas. El cargo tiene turnos rotativos.

La oferta fue publicada el 22 de septiembre de 2026 y tiene como fecha de cierre el 30 de septiembre de 2026.

¿Qué empleo ofrece Colanta con un salario de casi $3 millones?

La vacante con el salario más alto de las mencionadas corresponde a Oficial de Mantenimiento Locativo y Construcciones en Medellín, con una remuneración de $2.923.124.

Para este cargo, Colanta busca una persona con formación como técnico o tecnólogo en construcción de obras civiles o construcción de edificaciones. Además, solicita mínimo 12 meses de experiencia y conocimientos relacionados con construcción, mediciones, interpretación de planos, mampostería, obra gris y blanca y acabados.

Entre sus funciones está realizar actividades de mantenimiento locativo preventivo y correctivo, además de reformas, construcciones, mejoras, montajes y adecuaciones de las instalaciones de la Cooperativa.

El cargo tiene turnos rotativos y el lugar de trabajo es Medellín.

¿Cuánto paga Colanta a un conductor en Funza?

Otra de las oportunidades corresponde al cargo Conductor A en Funza, con un salario de $2.616.616.

Para postularse se requiere contar con licencia de conducción C3 y acreditar mínimo dos años de experiencia como conductor de vehículo pesado. También se solicitan conocimientos en tractocamiones, vehículos articulados y mecánica.

La persona seleccionada tendrá entre sus responsabilidades conducir vehículos articulados para transportar mercancía de Colanta y garantizar la entrega de los productos de acuerdo con las condiciones y normas establecidas.

El puesto tiene turnos rotativos y está ubicado en Funza.

¿Qué requisitos tiene la vacante de Colanta en La Unión?

Colanta también tiene una oferta para Auxiliar B Almacén en La Unión, Antioquia, con un salario de $2.112.770.

La convocatoria está dirigida a técnicos o tecnólogos en áreas agropecuarias, zootecnia, veterinaria o afines, con seis meses de experiencia en fincas. También pueden aplicar bachilleres que tengan dos años de experiencia en fincas y conocimientos comprobables en venta de productos agropecuarios.

El cargo incluye atención y asesoría al cliente, venta, conservación, manejo de inventarios y rotación de productos, de acuerdo con las normas y políticas de la Cooperativa.

La oferta fue publicada el 24 de septiembre de 2026 y tiene como fecha de cierre el 2 de octubre de 2026. El puesto es en La Unión, Antioquia, y contempla turnos rotativos.

Colanta busca trabajadores: ofrece oportunidades de empleo con salarios de hasta $ 2,9 millones en su Cooperativa. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cómo aplicar a las ofertas de empleo de Colanta?

Las personas interesadas deben revisar las condiciones específicas de cada convocatoria y verificar que cumplen con el perfil solicitado antes de iniciar el proceso de postulación.

Entre las vacantes mencionadas, los cargos tienen fechas de cierre diferentes. Por eso, es importante tener en cuenta el plazo indicado para cada oferta, especialmente en el caso de Sanitizador en Itagüí, cuyo cierre está previsto para el 30 de septiembre, y Auxiliar B Almacén en La Unión, que tiene fecha de cierre el 2 de octubre.

Para aplicar a las ofertas señaladas, hay que ingresar al sistema de Colanta y loguearse. Luego debes seleccionar la opción “Aplicar Ahora” y finalmente completar una ficha con datos personales, el currículum, entre otros aspectos.