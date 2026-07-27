La medida contempla el cierre de varias embajadas y una reducción de la estructura diplomática.

Lo confirmó el Gobierno: embargarán todas las cuentas bancarias y bienes de las personas que se encuentren en esta página web

A pocos días de asumir la Presidencia, Abelardo De la Espriella anunció una de las primeras decisiones de alto impacto que implementará su Gobierno en materia internacional. El mandatario electo confirmó que Colombia romperá relaciones diplomáticas con Cuba y Nicaragua, al tiempo que adelantó el cierre de 14 embajadas y una reestructuración de la red consular con el objetivo de reducir costos y reorganizar la representación del país en el exterior.

Según explicó el presidente electo, la decisión responde a un plan de optimización del servicio diplomático colombiano, el cual buscará mantener la atención a los ciudadanos en el extranjero mediante nuevos esquemas de representación desde otras sedes de la región.

¿Por qué Abelardo De la Espriella romperá relaciones con Cuba y Nicaragua?

Durante el anuncio, De la Espriella fue enfático en que su administración no mantendrá vínculos diplomáticos con los gobiernos de Cuba y Nicaragua, al considerar que no está dispuesto a sostener relaciones con lo que calificó como “tiranías”.

Esta será una de las primeras determinaciones de política exterior de su Gobierno y marcará un cambio frente a la estrategia diplomática aplicada por la administración saliente.

El mandatario aclaró que la ruptura diplomática solo aplicará para estos dos países y no se extenderá al resto de las naciones donde se ejecutará el cierre de embajadas.

De la Espriella confirma ruptura de relaciones con Cuba y Nicaragua y anuncia el cierre de 14 embajadas de Colombia. Mauricio Dueñas Castañeda

¿Qué embajadas de Colombia cerrarán por decisión del nuevo Gobierno?

Como parte del proceso de reorganización, el Gobierno entrante anunció el cierre de las embajadas de Colombia en los siguientes países:

Argelia.

Azerbaiyán.

Barbados.

Cuba.

Chequia.

Etiopía.

Ghana.

Haití.

Hungría.

Malasia.

Nicaragua.

Rumanía.

Senegal.

Sudáfrica.

Adicionalmente, el presidente electo confirmó que no continuará el proceso para abrir la embajada de Colombia en Palestina, iniciativa que nunca alcanzó a entrar en funcionamiento.

¿El cierre de embajadas significa que Colombia romperá relaciones con esos países?

No. De la Espriella explicó que el cierre de estas representaciones diplomáticas no implica la suspensión de las relaciones bilaterales con la mayoría de los países involucrados.

El mandatario precisó que Colombia continuará manteniendo vínculos diplomáticos con esas naciones y también con los organismos multilaterales. La única excepción corresponde a Cuba y Nicaragua, con quienes sí se oficializará la ruptura de relaciones.

Asimismo, indicó que algunas misiones serán unificadas para evitar duplicidad de funciones y hacer más eficiente el funcionamiento del servicio exterior.

¿Qué cambios habrá en las embajadas de París y Roma?

Dentro del plan de reorganización también se contempla la integración de algunas representaciones diplomáticas.

Entre los cambios anunciados se encuentran:

La unificación de la Embajada de Colombia en Francia con la misión permanente ante la UNESCO, ambas con sede en París.

La integración de la Embajada de Colombia en Italia con la representación permanente ante la FAO, ubicada en Roma.

Con esta estrategia, el nuevo Gobierno busca reducir gastos administrativos sin abandonar la participación del país en los organismos internacionales.

¿Cómo atenderá Colombia a los ciudadanos en los países donde cerrarán las embajadas?

El presidente electo aseguró que los colombianos que residan o requieran asistencia consular en los países donde desaparecerán las embajadas seguirán recibiendo atención.

Para ello, el Ministerio de Relaciones Exteriores implementará un esquema de representación concurrente, mediante el cual otras embajadas colombianas ubicadas en la misma región asumirán las funciones consulares cuando sea necesario.

De acuerdo con De la Espriella, esta reorganización hace parte de una estrategia para fortalecer el servicio exterior, racionalizar el gasto público y mantener la presencia internacional de Colombia con una estructura más eficiente.