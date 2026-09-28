La fecha también será un día de feriado bancario en todo el país.

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El 12 de octubre no habrá atención bancaria presencial en Colombia debido al festivo correspondiente al Día de la Raza, de acuerdo con el calendario de feriados bancarios publicado por el Banco de la República (BanRep). La entidad señala que esta jornada forma parte de la serie de días festivos y establece que el feriado se conmemora bajo un regla específica del calendario colombiano.

La fecha es relevante para quienes tengan previsto realizar trámites, pagos o diligencias en bancos, ya que las oficias no presentarán atención al público durante la jornada festiva .

¿Por qué el 12 de octubre es festivo en Colombia?

El Día de la Raza hacer parte de los días festivos reconocidos en Colombia. Según la información publicada por el Banco de la República, esta conmemoración se realiza desde 1915 y representa el encuentro entre Europa y América.

¿El 12 de octubre los bancos abren en Colombia?

El 12 de octubre es feriado bancario en Colombia, por lo que las oficinas bancarias no tendrán atención presencial durante esa jornada.

Esto significa que quienes necesiten realizar una operación que requiera acudir personalmente a una sucursal deberán tener en cuenta el calendario y adelantar el trámite o esperar al siguiente día hábil.

El Banco de la República incluye esta fecha dentro de su listado oficial de feriados bancarios, una referencia que permite conocer con anticipación los días en los que no habrá servicio presencial en las entidades financieras.

Confirmado por el BanRep | Cierran los bancos de todo el país el 12 de octubre: no se podrá hacer ninguna operación presencial.

¿Qué pasa con los trámites bancarios durante el feriado?

Durante el feriado bancario, las personas que necesiten hacer una diligencia que dependa de la atención en una oficina deberán esperar hasta la reapertura de las sucursales.

Por eso, si tiene previsto realizar un trámite presencial, consultar documentos en una oficina o efectuar una gestión que requiera atención directa de un funcionario, lo recomendable es revisar previamente los horarios de la entidad y tener en cuenta el día festivo.

La jornada no elimina la posibilidad de utilizar los canales que cada banco tenga habilitados de manera digital o electrónica, aunque la atención presencial en las oficinas corresponde al servicio afectado por el feriado bancario.