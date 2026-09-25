Según informó la Presidencia, tras la solicitud del Gobierno, el funcionario puso su cargo a disposición.

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, pidió este jueves la renuncia de Carlos René Montoya, jefe de Colpensiones, un día después de que el funcionario fuera cuestionado en el Senado por sus respuestas sobre el presupuesto y el funcionamiento de la entidad pública de pensiones.

Montoya había asumido la presidencia de Colpensiones apenas dos días antes de su comparecencia ante la Comisión Séptima del Senado y, según informó la Presidencia, tras la solicitud del Gobierno, puso su cargo a disposición.

La salida se produce mientras Colombia avanza hacia la implementación de la reforma pensional, que comenzará a regir el 1 de abril de 2027, según lo establecido por la Corte Constitucional. La decisión sobre Montoya también ocurre en medio de la discusión sobre los cambios que deberá afrontar Colpensiones ante la transformación del sistema.

Qué pasó con Carlos René Montoya en el Senado y por qué De la Espriella pidió su renuncia

Durante la sesión del miércoles, Montoya fue consultado por los congresistas sobre el presupuesto de Colpensiones, el funcionamiento de la entidad y los retos que deberá afrontar el sistema pensional.

El funcionario reconoció que llevaba apenas dos días en el cargo y, ante algunas preguntas, intentó dar la palabra a una funcionaria de la entidad para que explicara en detalle parte de las cifras.

Varios senadores cuestionaron la presentación y negaron que la asesora de Montoya interviniera. Por este motivo, la Comisión Séptima volvió a citar al funcionario para el próximo 30 de septiembre, con el objetivo de que explicara nuevamente el presupuesto de Colpensiones para 2027.

Carlos René Montoya había asumido el cargo apenas dos días antes de ser cuestionado por los congresistas sobre el presupuesto y el funcionamiento de la entidad. vía X @Colpensiones

El Gobierno vinculó directamente la salida de Montoya con su presentación ante los congresistas y señaló que tuvo dificultades para responder con precisión sobre el presupuesto, el funcionamiento de la entidad y los retos del sistema pensional.

Qué pasará con Colpensiones y la reforma pensional desde 2027

La salida de Montoya ocurre mientras continúa la disputa sobre los plazos para poner en marcha la reforma pensional presentada durante la Administración del expresidente Gustavo Petro. La Corte Constitucional declaró exequible la reforma y fijó su entrada en vigor para el 1 de abril de 2027, aunque devolvió varios artículos a la Cámara de Representantes para que sean subsanados.

El cambio previsto para 2027 tendrá impacto en el sistema pensional y en el funcionamiento de Colpensiones. En este contexto, la entidad deberá afrontar la transformación prevista por la reforma, mientras continúa el proceso relacionado con los artículos que fueron devueltos a la Cámara.

Con información de EFE.