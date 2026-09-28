La linterna cuenta con una batería de 1500 mAh y tiene un tiempo de carga de entre dos y tres horas.

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Tiendas D1 cuenta con diferentes productos destinados al hogar y al uso cotidiano. Entre las opciones disponibles aparece una linterna solar recargable que puede utilizarse en distintos situaciones.

Se trata de un producto de la marca RedFlag, que figura en la tienda online por un precio de $19.900 por unidad. Una de sus principales características es que ofrece dos formas de carga, mediante energía solar o a través de cable USB.

¿Cómo es la linterna solar que vende Tiendas D1?

La linterna solar tiene tiene una batería con capacidad de 1500 mAh y una potencia de 3 W. Su tiempo de carga indicado es de entre dos y tres horas y funciona con un voltaje de 3,7 V.

Además, mide 15,8 x 7,4 x 10,3 centímetros y está disponible en colores rojo y negro. También posee un grado de protección IP44, según las especificaciones publicadas por D1.

Otra característica es que dispone de múltiples modos de iluminación, lo que permite elegir la alternativa adecuada dependiendo del uso.

Por otro lado, para utilizar la carga solar, la empresa recomienda colocar la linterna en un lugar que tenga una exposición adecuada a la luz del sol. Como segunda alternativa, puede conectarse mediante USB que viene incluido con el producto.

La linterna está pensada para utilizarse en interiores, exteriores, automóviles y actividades al aire libre. Tiendas D1

¿Cuánto cuesta la linterna solar?

De acuerdo con el precio publicado en la página oficial de Tiendas D1, la linterna cuesta $19.900 por unidad.

Antes de utilizarla por primera vez se recomienda cargarla y, cuando se opte por la energía solar, ubicarla en un sitio donde puede recibir correctamente la luz.