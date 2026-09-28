El Gobierno aseguró que las mesadas de noviembre y diciembre de 2026 serán pagadas y explicó qué está haciendo para conseguir los $5,4 billones que todavía no están disponibles.

El pago de las mesadas de noviembre y diciembre de 2026 en Colombia quedó bajo revisión después de que el Gobierno advirtiera sobre un faltante cercano a $5,4 billones en los recursos destinados a Colpensiones. La situación generó preocupación entre los pensionados, debido a que parte del dinero necesario para cubrir las obligaciones de fin de año fue incluido en el presupuesto, pero quedó sin disponibilidad efectiva.

Ante este escenario, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda y Colpensiones comenzaron a trabajar en una ruta técnica y financiera para hacer disponibles los recursos necesarios. La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, aseguró que el objetivo es garantizar el pago de las mesadas correspondientes a los dos últimos meses del año.

De esta manera, el Gobierno sostiene que las mesadas de noviembre y diciembre serán pagadas, aunque el mecanismo para completar los recursos todavía se encuentra en proceso. La administración explicó que las entidades involucradas mantienen mesas técnicas para resolver el faltante antes de que llegue el momento de cumplir con esas obligaciones.

¿Qué pasará con las mesadas de noviembre y diciembre de 2026?

La ministra del Trabajo confirmó que el Gobierno tiene una ruta para garantizar el pago de las mesadas de noviembre y diciembre. Según explicó, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda y Colpensiones trabajan conjuntamente para conseguir que los recursos que actualmente no están disponibles puedan hacerse efectivos y utilizarse para cubrir las obligaciones pensionales.

El anuncio representa un cambio frente a la alerta inicial, cuando el Ministerio del Trabajo había advertido que faltaban recursos para cubrir los pagos de los últimos meses de 2026. La cartera laboral indicó posteriormente que el objetivo de las mesas técnicas es resolver la situación presupuestal y evitar que el faltante afecte a los pensionados.

Colpensiones enfrenta un faltante de $5,4 billones para cubrir obligaciones de fin de año. Shutterstock

Por ahora, la información oficial no indica que las mesadas vayan a suspenderse o retrasarse. Por el contrario, el Gobierno afirmó que está trabajando para garantizar que los pagos se realicen, aunque todavía debe concretarse la disponibilidad efectiva de los recursos que hacen falta.

¿De dónde salió el faltante de $5,4 billones de Colpensiones?

Según la explicación entregada por el Ministerio del Trabajo, para 2026 Colpensiones cuenta con $35,8 billones de recursos de la Nación. De ese monto, cerca de $30 billones fueron asignados en el Presupuesto General de la Nación, mientras que aproximadamente $5,4 billones fueron incorporados presupuestalmente pero quedaron “sin situación de fondos”.

El Gobierno Nacional avanza en una solución integral para garantizar el pago oportuno de las mesadas pensionales y la tranquilidad de los pensionados del país.



Por instrucción del presidente Abelardo De La Espriella, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda y… pic.twitter.com/RlaysbRVWg — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) September 26, 2026

En términos prácticos, esto significa que el dinero aparece contemplado dentro del presupuesto, pero su disponibilidad efectiva no se había materializado. Por eso, el Gobierno debe definir y ejecutar el mecanismo financiero que permita contar con esos recursos para atender las obligaciones pensionales de noviembre y diciembre.

La ministra Natalia López atribuyó el problema a una planeación presupuestal que, según su explicación, no contempló adecuadamente el costo real de las obligaciones pensionales. Esa interpretación corresponde a la posición del actual Gobierno sobre el origen del faltante.

¿Qué están haciendo el Gobierno y Colpensiones para conseguir el dinero?

Las entidades involucradas instalaron mesas técnicas entre el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda y Colpensiones para definir cómo hacer efectivos los recursos pendientes. La finalidad es que el dinero pueda estar disponible para cubrir las mesadas de los dos últimos meses de 2026.

El Gobierno presentó esta ruta como una respuesta a la alerta presupuestal y aseguró que la prioridad es cumplir con los pagos de los pensionados. La ministra del Trabajo también señaló públicamente que las familias que dependen de estos ingresos pueden tener tranquilidad frente al compromiso de pago.

Sin embargo, la ruta anunciada no equivale todavía a que los $5,4 billones ya hayan sido desembolsados. El punto pendiente es concretar la disponibilidad de esos recursos, proceso que continúa entre las entidades responsables. Por eso, el escenario informado oficialmente es de gestión para garantizar los pagos, no de suspensión de las mesadas.