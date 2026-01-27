El Día de San José es una fecha reconocida en el calendario civil colombiano y tiene impacto directo en la jornada laboral del sector público y privado. (Imagen: archivo)

Confirmado | Uno de los colegios de monjas más emblemáticos de la Capital cierra sus puertas para siempre: tiene casi 130 años y se destacó por su gran sentido de pertenencia

El Gobierno de Colombia definió el calendario de días festivos de 2026, que incluye varias fechas para el descanso de los trabajadores. Estas jornadas no solo conmemoran hechos históricos y tradiciones religiosas, sino que también representan una oportunidad para planificar viajes, actividades familiares o pausas laborales.

Con el avance del primer trimestre del año, muchas personas comienzan a preguntarse cuándo será el próximo puente festivo y quiénes pueden acceder legalmente al descanso obligatorio.

¿Cuándo será el próximo puente festivo en Colombia?

De acuerdo con el calendario oficial de festivos en el país, el próximo lunes 23 de marzo de 2026 será día festivo por la celebración del Día de San José. Aunque la fecha tradicional es el 19 de marzo, el festivo se traslada al lunes por aplicación de la Ley Emiliani.

Este festivo permitirá un puente de tres días (sábado 21, domingo 22 y lunes 23 de marzo), lo que lo convierte en el primer puente festivo amplio del año después de enero.

El Día de San José es una fecha reconocida en el calendario civil colombiano y tiene impacto directo en la jornada laboral del sector público y privado. (Imagen: archivo)

¿Quiénes tienen derecho al descanso este lunes festivo?

El descanso aplica para todos los trabajadores con contrato laboral formal, tanto en el sector público como en el sector privado, según lo establece el Código Sustantivo del Trabajo. Esto incluye contratos a término fijo, indefinido y por obra o labor.

En caso de que una persona deba trabajar ese día, el empleador está obligado a pagar el recargo legal correspondiente por trabajo en día festivo, además del salario ordinario.

Algunas actividades esenciales pueden operar con normalidad, como servicios de salud, seguridad, transporte, comercio y turismo, siempre que se respeten las normas laborales vigentes.

Feriados cercanos en el calendario colombiano de 2026

Dentro del primer semestre del año, estos son algunos festivos relevantes que siguen al Día de San José:

Lunes 23 de marzo : Día de San José

Jueves 2 de abril : Jueves Santo

Viernes 3 de abril : Viernes Santo

Viernes 1 de mayo : Día del Trabajo (inamovible)

Lunes 18 de mayo : Ascensión de Jesús (trasladado)

Lunes 8 de junio : Corpus Christi (traslado)

Lunes 15 de junio : Sagrado Corazón de Jesús. (traslado)

Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo (traslado)

Estas fechas hacen parte del calendario oficial y determinan la organización laboral, académica y administrativa en todo el país.