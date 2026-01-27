Un histórico colegio religioso se suma a la lista de planteles que ya no recibirán estudiantes (Fuente: archivo).

El Colegio La Presentación Sans Façon, una de las instituciones educativas más tradicionales del norte de Bogotá, confirmó que cerrará definitivamente sus puertas tras casi 130 años de historia, en medio de una profunda crisis que atraviesa el sector de la educación privada en la capital y en todo el país.

Ubicado en la calle 170 con carrera 17, el colegio fue fundado en 1897 y durante décadas formó a generaciones de niñas bajo el modelo educativo de las Hermanas Dominicas de la Caridad, destacándose por su fuerte identidad institucional, su formación en valores y el sentido de pertenencia de su comunidad educativa.

¿Por qué cerró el Colegio La Presentación Sans Façon en Bogotá?

La principal razón del cierre es la caída sostenida en el número de estudiantes, un fenómeno que se ha intensificado desde la pandemia y que no ha logrado revertirse. Según fuentes del sector educativo, el colegio ya no alcanzaba el punto de equilibrio financiero necesario para sostener su operación.

La disminución de matrículas, el aumento de los costos operativos y la dificultad de las familias para asumir pensiones cada vez más altas hicieron inviable la continuidad del proyecto educativo.

¿Cuántos colegios privados han cerrado en Bogotá en los últimos años?

El caso de La Presentación Sans Façon no es aislado. En los últimos seis años, cerca de 400 colegios privados han cerrado en Bogotá, de acuerdo con datos de organizaciones del sector educativo.

Solo en 2026, al menos 35 instituciones privadas dejaron de recibir estudiantes en la capital, incluyendo planteles con más de cuatro décadas de funcionamiento, como el Colegio Nueva Alianza Integral, ubicado en la localidad de San Cristóbal.

Actualmente, Bogotá cuenta con 1.282 instituciones educativas privadas activas, reguladas por la Secretaría de Educación Distrital, pero la cifra viene cayendo de forma constante.

¿Qué está pasando con la matrícula en los colegios privados?

La caída en la demanda es uno de los factores más determinantes. En 2020, Bogotá tenía 503.512 estudiantes matriculados en colegios privados. Para 2024, la cifra bajó a 431.138, lo que representa una reducción del 14 % en apenas cuatro años.

Este descenso no solo se explica por razones económicas, sino también por el cambio en las dinámicas educativas: más familias optan por educación pública, modalidades virtuales o modelos alternativos que resultan más accesibles.

¿Cómo influye la baja natalidad en el cierre de colegios?

El factor demográfico también juega un papel clave. Según el DANE, Bogotá es una de las ciudades con menor número de nacimientos en Colombia .

En 2015 se registraron 102.795 nacimientos en la capital, mientras que en 2024 la cifra cayó a 56.541, es decir, un 45 % menos en menos de una década. Esto implica menos niños ingresando al sistema educativo, lo que golpea directamente la sostenibilidad de los colegios privados.

¿El costo de las matrículas está acelerando la crisis?

Sí. Para 2026, el Ministerio de Educación Nacional autorizó un incremento cercano al 7 % en matrículas y pensiones, lo que se suma al impacto del aumento del salario mínimo y los costos laborales.

La mayoría de colegios privados atienden población de estratos 1, 2 y 3, lo que hace que cualquier ajuste tarifario genere deserción inmediata. Muchos padres simplemente no pueden sostener el gasto mensual y migran hacia opciones públicas o virtuales.

¿Cuántos colegios han cerrado en toda Colombia?

La situación se extiende a nivel nacional. En los últimos seis años, más de 6.200 colegios privados han cerrado en Colombia, según registros del Directorio Único de Establecimientos Educativos.

Solo en los últimos dos años, 769 instituciones dejaron de operar, 170 de ellas en Bogotá, y al menos 60 más se encuentran en proceso de cierre.