Confirmado: el próximo feriado se traslada al lunes y estudiantes y trabajadores tendrán un día extra de descanso. Fuente: Freepik - Montaje: El Cronista.

En Colombia, los días festivos, especialmente cuando coinciden con puentes, son una oportunidad clave de descanso tanto para estudiantes como para trabajadores. En esta ocasión, el calendario nacional suma una nuevo día de asueto que permitirá disfrutar de un fin de semana prolongado.

De acuerdo con el calendario oficial y con las disposiciones legales sobre el traslado de festivos, el feriado de San José, que se conmemora cada 19 de marzo, se trasladará en 2026 al lunes 23 de marzo en todo el territorio colombiano. De esta manera, se formará un fin de semana largo que podrán aprovechar miles de familias para descansar o viajar.

La conmemoración corresponde al Día de San José, una fecha tradicional del calendario religioso en Colombia. Aunque se recuerda el 19 de marzo, se mueve al lunes siguiente por la Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani, que busca unificar varios festivos en lunes para facilitar los puentes.

¿Qué se conmemora en el feriado del lunes 23 de marzo de 2026 en Colombia?

El Día de San José conmemora a San José, esposo de la Virgen María y una de las figuras más importantes dentro de la tradición cristiana. En Colombia, esta fecha hace parte de los feriados nacionales y, al trasladarse al lunes, suele generar un puente que impacta tanto en el descanso como en la actividad turística.

En 2026, el 19 de marzo cae jueves, pero el descanso oficial se traslada al lunes 23 de marzo, lo que permite un fin de semana largo para quienes pueden organizar planes con anticipación.

El Gobierno determinó que el feriado del 19 de marzo se traslade al lunes siguiente, extendiendo el fin de semana. (Imagen: archivo).

Más allá de su significado religioso, el feriado suele ser una oportunidad para realizar escapadas cortas, compartir en familia o simplemente aprovechar un descanso adicional dentro del calendario laboral y escolar.

¿Hay clases y trabajo en el feriado de San José?

En el caso de los estudiantes, el feriado del lunes 23 de marzo implica una jornada sin clases en la mayoría de instituciones educativas. Para los trabajadores, rigen las condiciones habituales de los días festivos en Colombia, con descanso remunerado según la normativa vigente.

En general, el feriado aplica a nivel nacional, aunque cada institución puede comunicar su organización interna, especialmente en el caso de colegios privados o calendarios académicos con particularidades regionales.

Calendario de feriados en 2026

Colombia cuenta con varios feriados oficiales a lo largo del año. La mayoría están relacionados con fechas religiosas o conmemoraciones históricas. Algunos se mantienen fijos, mientras que otros pueden trasladarse al lunes siguiente gracias a la Ley Emiliani.

Calendario oficial con todos los feriados que restan antes de que termine el año. (Imagen: archivo).

Con el feriado del lunes 23 de marzo de 2026, Colombia suma un nuevo puente dentro del primer semestre, y abre la puerta a más fines de semana largos a lo largo del año, según el calendario oficial.

El resto de los feriados de 2026 son: