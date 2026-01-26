Fin de la licencia de conducir para mayores de 65 años: no podrán renovar el permiso en 2026 si no cumplen con este requisito.

Los conductores mayores de 65 años en Colombia deben anticiparse al vencimiento de su licencia de conducir. La normativa exige la demostración de aptitud física, psicológica y coordinación motriz mediante un examen realizado en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) autorizado.

En este escenario, el Ministerio de Transporte fija, a través de la Resolución 217 de 2014, los lineamientos para la expedición de dichos certificados de aptitud, así como los componentes que se evalúan (visión, audición, coordinación, condiciones físicas y mentales, entre otros). Esta exigencia aplica a todos los conductores, cobrando una importancia particular en edades avanzadas debido a la reducción de los plazos de vigencia.

Si el certificado no está registrado en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), la entidad respectiva no podrá avanzar con la renovación del documento. Esta disposición hace parte de las directrices oficiales de la Alcaldía de Bogotá y la Ventanilla Única de Servicios, que además verifican el cumplimiento del requisito de estar al día con las multas.

El requisito clave: certificado en el RUNT o no se puede renovar

Para actualizar la licencia, la autoridad de tránsito verifica en el RUNT que el usuario cuente con un certificado válido del examen físico, mental y de coordinación motriz expedido por un CRC y reportado a través del sistema SICOV. Si el documento no está cargado o ya expiró, la solicitud será rechazada. Además, el conductor debe estar inscrito en el RUNT, presentar su cédula y no registrar sanciones pendientes (o haber firmado acuerdo de pago).

Tenga en cuenta un punto operativo que suele pasarse por alto: el certificado médico tiene una vigencia máxima de seis meses; si se deja pasar ese plazo sin finalizar el trámite, será necesario repetir los exámenes.

Con el avance de los años los exámenes para conducir se vuelven más rigurosos (Fuente: archivo).

Cada cuánto se renueva tras los 65 y cuándo se hace anual

La vigencia de los servicios se determina en función del tipo de servicio y la edad del solicitante:

Servicio particular (A y B):

Menores de 60 años: cada 10 años .

Entre 60 y 80 años: cada 5 años .

Mayores de 80 años: anual.

Servicio público (C):

Menores de 60 años : cada 3 años .

Mayores de 60 años: anual.

No existe una “edad límite” que impida la renovación automática; lo fundamental es demostrar la aptitud médica y cumplir con los plazos establecidos.

Mantener estos requisitos permite mejorar la seguridad en las calles y carreteras (Fuente: archivo).

Paso a paso y costos en 2026 para no perder la licencia

En Bogotá, la Ventanilla Única de Servicios publica para 2026 las siguientes tarifas: $128.700 para automóviles y $222.100 para motocicletas (sujetas a ajustes locales).

Revise siempre el tarifario vigente antes de asistir a su cita.

Programe su cita en la Ventanilla Única de Servicios o ante el organismo de tránsito correspondiente.

Realícese el examen en un CRC autorizado y confirme que el resultado quedó registrado en el RUNT .

Verifique que no tenga multas activas.

Cancele los derechos del trámite.

¿Qué aspectos revisa el examen médico y cómo puede afectar la renovación?

El CRC verifica que el conductor mantenga capacidades físicas, mentales, sensoriales y de coordinación adecuadas para una conducción segura. La Resolución 217 de 2014 establece el marco técnico correspondiente para la realización de estos exámenes y la emisión del certificado.

En caso de que el resultado no sea aprobado, el sistema restringirá la renovación hasta que se satisfagan las condiciones estipuladas por el profesional, tales como tratamientos, ayudas visuales o auditivas, entre otras medidas.