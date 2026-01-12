La reforma laboral ajustó las reglas y definió un nuevo esquema de recargos (Fuente: archivo).

El Gobierno de Colombia avanzó con una de las modificaciones laborales más relevantes de los últimos años: el recargo por trabajar domingos y días festivos aumentará de forma progresiva hasta llegar al 100%.

La medida, que ya fue aprobada en una etapa clave del trámite legislativo, redefine cuánto deben recibir los trabajadores que presten sus servicios en días de descanso obligatorio y obliga a empresas y empleados a revisar cómo se liquidan estos pagos desde 2025 y durante todo 2026.

¿Cuál es la nueva condición para trabajar domingos y feriados en Colombia?

La reforma laboral estableció que todo trabajo realizado en domingos y festivos deberá pagarse con un recargo superior al vigente hasta ahora. El cambio modifica el artículo del Código Sustantivo del Trabajo que regula el pago en días de descanso obligatorio y fija un nuevo techo: el recargo será del 100% sobre el valor de la hora ordinaria.

En términos prácticos, esto significa que el trabajador no solo recibe su salario habitual, sino un pago adicional completo por cada hora laborada en domingo o festivo, una vez el esquema esté totalmente implementado.

¿De cuánto es el recargo dominical y festivo con la reforma laboral?

Hasta antes de la reforma, el recargo dominical y festivo era del 75%. Con la nueva norma, ese porcentaje sube de manera gradual:

Durante la primera etapa, el recargo aumenta por encima del esquema tradicional.

En una segunda fase, el porcentaje vuelve a incrementarse.

Finalmente, el recargo llegará al 100%, duplicando el valor de la hora ordinaria trabajada en estos días.

El objetivo del Gobierno es mejorar la remuneración de quienes trabajan cuando la mayoría descansa, sin generar un impacto inmediato y abrupto en los costos empresariales.

¿Desde cuándo se paga el recargo del 100% por trabajar festivos?

La aplicación no es inmediata. El cronograma definido por la reforma laboral es progresivo:

Hasta el 30 de junio de 2026, el recargo se mantiene en el 80%.

Desde el 1 de julio de 2026, el recargo sube al 90%.

A partir del 1 de julio de 2027, el recargo será del 100% en todos los casos.

No obstante, la norma deja abierta la posibilidad de que los empleadores que lo deseen adopten el recargo del 100% de forma anticipada, sin esperar a que se cumpla todo el calendario.

¿Cómo se paga un domingo o festivo trabajado según la ley?

El pago se calcula sobre la hora ordinaria del trabajador. A ese valor se le suma el recargo correspondiente según la etapa en la que esté la reforma. Además, la ley aclara varios puntos clave:

El trabajador conserva su salario completo si cumplió la jornada semanal.

Si el festivo coincide con otro descanso remunerado, solo se paga un recargo .

Trabajar hasta dos domingos o festivos al mes se considera ocasional; a partir de tres, se entiende como trabajo habitual.

Estos detalles son claves para evitar errores en la liquidación de nómina.

¿Cuánto vale una hora dominical en 2026 con salario mínimo?

Con el salario mínimo fijado para 2026, los recargos toman especial relevancia. Para quienes devengan el mínimo, el valor de la hora ordinaria diurna aumenta y, con ello, también los pagos adicionales por trabajar domingos y festivos.

En 2026, con un recargo del 80% durante el primer semestre, cada hora dominical diurna se paga muy por encima de una hora normal. Si el trabajo se realiza en horario nocturno, el valor es aún mayor, ya que se suman el recargo nocturno y el dominical o festivo.

Desde julio de 2026, cuando el recargo suba al 90%, el ingreso por hora en estos días volverá a incrementarse, anticipando el salto definitivo al 100% en 2027.

¿Qué pasa si trabaja de noche un domingo o festivo?

Cuando un trabajador labora en la noche de un domingo o festivo, los recargos se acumulan. Primero se calcula la hora ordinaria, luego se aplica el recargo nocturno y, sobre esa base, el recargo dominical o festivo correspondiente.

Esto convierte las jornadas nocturnas en domingos y festivos en las mejor remuneradas del sistema laboral colombiano, especialmente para quienes ganan el salario mínimo o tienen turnos rotativos.