El Gobierno fijó una nueva condición salarial que impacta directamente a empresas y trabajadores (Fuente: archivo).

El Gobierno nacional confirmó una de las modificaciones laborales más relevantes de los últimos años: el recargo por trabajar domingos y días festivos aumentará de forma progresiva hasta llegar al 100% sobre la hora ordinaria. La medida, incluida dentro de la reforma laboral, redefine cuánto deben pagar las empresas por los feriados trabajados y marca un antes y un después en la liquidación de nómina desde 2025 y durante todo 2026.

El cambio ya superó una etapa clave del trámite legislativo y obliga a empleadores y empleados a revisar cómo se pagan los días de descanso obligatorio, especialmente en sectores donde el trabajo dominical y festivo es habitual.

¿Cuál es la nueva condición para trabajar domingos y festivos en Colombia?

La reforma laboral modificó el artículo del Código Sustantivo del Trabajo que regula el pago en días de descanso obligatorio. A partir de ahora, todo trabajo realizado en domingos y festivos deberá pagarse con un recargo superior al vigente hasta hoy, con un techo del 100% sobre el valor de la hora ordinaria.

En la práctica, esto significa que, cuando el esquema esté completamente implementado, el trabajador recibirá su salario habitual más un pago adicional equivalente por cada hora laborada en domingo o festivo.

¿De cuánto es el recargo dominical y festivo con la reforma laboral?

Hasta antes de la reforma, el recargo dominical y festivo en Colombia era del 75%. Con la nueva norma, ese porcentaje sube de manera gradual para evitar un impacto abrupto en los costos empresariales.

Las empresas pagarán más por los feriados trabajados a partir del 1°.

El esquema quedó así:

En la primera etapa, el recargo sube por encima del modelo tradicional.

En una segunda fase, el porcentaje vuelve a incrementarse.

En la etapa final, el recargo llegará al 100%, duplicando el valor de la hora ordinaria trabajada en domingos y festivos.

El objetivo del Gobierno es mejorar la remuneración de quienes trabajan cuando la mayoría descansa, sin generar un choque inmediato en la estructura de pagos de las empresas.

¿Desde cuándo se paga el recargo del 100% por trabajar festivos?

La aplicación del nuevo recargo no es inmediata y se hará de forma progresiva, según el calendario definido en la reforma laboral:

Hasta el 30 de junio de 2026, el recargo será del 80%.

Desde el 1 de julio de 2026, el recargo subirá al 90%.

A partir del 1 de julio de 2027, el recargo dominical y festivo será del 100% en todos los casos.

La norma también permite que las empresas que lo deseen adopten el recargo del 100% de manera anticipada, sin esperar a que se cumpla todo el cronograma.

¿Cómo se paga un domingo o festivo trabajado según la ley?

El cálculo parte del valor de la hora ordinaria del trabajador. A ese monto se le suma el recargo correspondiente, dependiendo de la etapa en la que esté la reforma.

La ley también aclara varios puntos clave:

El trabajador mantiene su salario completo si cumple la jornada semanal.

Si un festivo coincide con otro descanso remunerado, solo se reconoce un recargo.

Trabajar hasta dos domingos o festivos al mes se considera ocasional; desde el tercero, se clasifica como trabajo habitual.

Estos detalles son fundamentales para evitar errores en la liquidación de nómina y posibles sanciones laborales.

¿Cuánto vale una hora dominical en 2026 con salario mínimo?

Con el salario mínimo de 2026, el impacto del nuevo recargo será más visible. Para quienes devengan el mínimo, el aumento del recargo eleva de forma significativa el valor de cada hora trabajada en domingos y festivos.

Durante el primer semestre de 2026, con un recargo del 80%, una hora dominical diurna se pagará muy por encima de una hora ordinaria. Desde julio de ese año, cuando el recargo suba al 90%, el ingreso por hora volverá a incrementarse, anticipando el salto definitivo al 100% en 2027.

¿Qué pasa si se trabaja de noche un domingo o festivo?

Cuando el trabajo se realiza en horario nocturno y además cae en domingo o festivo, los recargos se acumulan. Primero se calcula la hora ordinaria, luego se aplica el recargo nocturno y, sobre ese valor, el recargo dominical o festivo correspondiente.

Por esta razón, las jornadas nocturnas en domingos y festivos se convierten en las mejor remuneradas del sistema laboral colombiano, especialmente para trabajadores con turnos rotativos o que devengan el salario mínimo.