El Gobierno ha señalado que, con el aumento del salario mínimo para este año, ciertos pensionados experimentarán un descuento mayor en el valor de su mesada, incluso en ausencia de una nueva normativa que modifique las tarifas de aporte a salud. Este incremento se origina en que la mesada ajustada para 2026 será más alta y el porcentaje correspondiente se aplicará sobre esta base incrementada.

De acuerdo con los analistas, al incrementarse el salario mínimo, la mesada expresada en “múltiplos de salario mínimo” cambia de categoría o aumenta su base y el descuento aplicado -aunque manteniendo el mismo porcentaje- resulta en un monto más elevado en pesos.

A quiénes les reducirán más dinero por el ajuste en la base del aporte

Los porcentajes establecidos en la normativa vigente -Ley 100 de 1993 y Ley 2294 de 2023- continúan siendo 4%, 10% y 12%, dependiendo del valor total de la mesada. Así funcionan los tramos:

4% para pensionados que reciben hasta 1 salario mínimo .

10% para quienes reciben más de 1 y hasta 3 salarios mínimos .

12% para quienes reciben más de 3 salarios mínimos.

Con un salario mínimo más alto en 2026, quienes ya se encuentran en los tramos del 10% y el 12% verán un descuento mayor, ya que el mismo porcentaje se aplicará sobre una mesada más elevada. En algunos casos, si la pensión ajustada supera un límite y pasa a otro tramo, el porcentaje también puede cambiar.

Por qué el descuento aumenta

El aporte a salud no se establece como una cifra fija, sino que se determina como un porcentaje del valor final de la mesada pensional. Con el aumento del salario mínimo, las mesadas que se calculan como múltiplos de este también experimentan ajustes, lo que provoca que el aporte, aunque mantenga su porcentaje, se incremente de manera proporcional.

Por ejemplo, un pensionado que en 2025 se encontraba en el rango del 10% podría ver un aumento en su aporte en 2026, simplemente debido a la actualización de su mesada. Este fenómeno no representa un cambio normativo, sino que es un efecto matemático derivado del incremento en la base de cálculo.

Atención pensionados: revisiones clave para evitar descuentos indebidos

Se sugiere a los pensionados que verifiquen lo siguiente:

El tramo de aporte a salud en el que quedan ubicados según la Ley 100 y la Ley 2294.

El valor actualizado de su mesada tras el aumento del mínimo.

Que su fondo o Colpensiones esté aplicando el porcentaje correcto.

Si existe o no retención adicional por superar topes de ingresos, especialmente en pensiones altas.

En caso de que el pensionado identifique un descuento superior al que le corresponde, tiene la opción de presentar una reclamación ante Colpensiones o ante la entidad administradora correspondiente. La Superintendencia Financiera se encarga de supervisar estos procesos y permite la radicación de quejas de manera gratuita.