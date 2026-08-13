El nuevo movimiento fue registrado durante la mañana de este jueves en el occidente de Colombia.

Un nuevo movimiento telúrico volvió a generar momentos de tensión durante la mañana de este jueves 13 de agosto en el occidente de Colombia. El sismo fue sentido en Cali y otras ciudades de la región, mientras los organismos de emergencia activaron protocolos preventivos y suspendieron temporalmente algunas labores de rescate.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que el temblor ocurrió a las 9:42 a. m. y tuvo una magnitud de 4,2, con epicentro en inmediaciones de San José del Palmar, Chocó. El evento se produjo en medio de la actividad sísmica que continúa después del terremoto registrado el 10 de agosto.

Dónde fue el nuevo sismo que se sintió en Cali

El reporte del SGC ubicó el movimiento en el occidente del país, en una zona próxima a los departamentos de Chocó y Valle del Cauca. Su localización volvió a poner bajo atención a municipios y ciudades que han experimentado los efectos de la actividad sísmica de los últimos días.

El nuevo movimiento fue registrado durante la mañana de este jueves en el occidente de Colombia. EFE/Carlos Ortega

La situación llevó a reforzar las medidas preventivas en sectores afectados y a ordenar evacuaciones mientras los equipos de emergencia evaluaban las condiciones de seguridad. Las labores de búsqueda y rescate tuvieron que detenerse durante algunos minutos como consecuencia del nuevo movimiento.

Cuántas réplicas se han registrado después del terremoto

El nuevo sismo se suma a una secuencia de movimientos que comenzó después del terremoto de gran magnitud registrado el lunes 10 de agosto. Según el balance entregado por el SGC con corte a las 7 de la mañana de este jueves, ya se habían registrado 160 réplicas, de las cuales 12 tuvieron magnitudes superiores a 3 y una superó magnitud 4.

El organismo explicó que las réplicas son movimientos de menor magnitud que ocurren después del sismo principal y en la misma zona afectada. Este proceso puede prolongarse durante días, semanas o incluso meses debido a la liberación progresiva de energía en las áreas cercanas a la ruptura.

Qué dicen los expertos sobre la actividad sísmica en Colombia

El SGC mantiene un monitoreo permanente de la actividad sísmica mediante la Red Sismológica Nacional, integrada por más de 200 estaciones distribuidas en diferentes puntos del territorio colombiano. El seguimiento permite registrar los nuevos movimientos y analizar la evolución de la secuencia sísmica.

El Servicio Geológico Colombiano continúa monitoreando la actividad sísmica en el país. EFE/Carlos Ortega

La entidad también reiteró que actualmente no existe un método científico que permita anticipar con exactitud cuándo ocurrirá un terremoto, dónde tendrá lugar o cuál será su magnitud. Por ese motivo, las autoridades recomiendan mantenerse atentos únicamente a los reportes oficiales y seguir las instrucciones de los organismos de emergencia.