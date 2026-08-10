Oficial | El Banco de la República cerró sucursales en 6 ciudades y suspendió la atención al público tras el sismo

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El Banco de la República anunció la suspensión temporal de la atención al público en varias de sus sedes luego del sismo registrado este lunes 10 de agosto en Colombia.

Según informó la entidad, la medida permanecerá vigente durante el resto de la jornada mientras se realizan inspecciones técnicas en los edificios afectados para verificar que las instalaciones sean seguras.

¿Qué sedes del Banco de la República suspendieron la atención?

De acuerdo con el comunicado oficial, las oficinas que no prestarán servicio al público son las ubicadas en:

Cali.

Pereira.

Armenia.

Manizales.

Quibdó.

Buenaventura.

La suspensión fue adoptada como una medida preventiva mientras culminan las revisiones de infraestructura derivadas del movimiento telúrico ocurrido este lunes.

¿Hasta cuándo estará suspendida la atención?

Por el momento, el Banco de la República informó que la interrupción de la atención presencial se mantendrá durante el resto de la jornada del 10 de agosto.

La entidad no ha precisado cuándo se reanudarán las operaciones habituales y señaló que cualquier novedad será comunicada a través de sus canales oficiales una vez finalicen las evaluaciones técnicas.

¿Por qué se tomó la decisión?

El organismo explicó que la medida busca garantizar la seguridad de los usuarios y de los trabajadores mientras se inspeccionan las instalaciones ubicadas en las ciudades afectadas por el sismo.

La decisión fue anunciada horas después del movimiento telúrico registrado en distintas zonas del país, que obligó a activar protocolos preventivos en varias entidades públicas y privadas.