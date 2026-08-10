Abelardo De La Espriella de Colombia se pronunció tras el fuerte sismo que sacudió al país y confirmó nuevas medidas para coordinar la atención de la emergencia en las zonas afectadas.

Un fuerte temblor de magnitud 7,4 sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto de 2026 y fue percibido en distintas regiones del país. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que el epicentro se ubicó en San José del Palmar, Chocó, donde el movimiento ocurrió a las 7:34 de la mañana.

El sismo se sintió en ciudades como Bogotá, Medellín, Quibdó y diferentes municipios del Eje Cafetero. También hubo reportes de percepción en Quito, Ecuador. Las autoridades comenzaron a evaluar posibles daños y mantienen la vigilancia ante la posibilidad de nuevas réplicas.

Tras el fuerte terremoto, el presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, se pronunció sobre la emergencia y confirmó que tomó el liderazgo de la atención en San José del Palmar. Además, anunció medidas para coordinar la respuesta en las zonas afectadas.

Temblor en Colombia: dónde fue el epicentro y qué se sabe de los daños del sismo

Según el reporte actualizado del Servicio Geológico Colombiano, el sismo tuvo una magnitud de 7,4 y una profundidad de 96 kilómetros, con epicentro en San José del Palmar, departamento del Chocó. En los primeros minutos se difundieron reportes con magnitudes diferentes, pero el organismo posteriormente actualizó la información.

En Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán informó que no se habían registrado daños estructurales graves, aunque algunas edificaciones presentaron grietas que están siendo evaluadas. En Chocó, las autoridades realizan un relevamiento de las afectaciones y se reportaron personas lesionadas en Quibdó, información que continúa en proceso de verificación.

Abelardo De La Espriella se pronunció tras el fuerte sismo y confirmó nuevas medidas para coordinar la atención de la emergencia en las zonas afectadas. Captura de pantalla de X @abdelaespriella

Qué dijo Abelardo De La Espriella tras el temblor de 7,4 en Colombia

Abelardo De La Espriella confirmó que asumió directamente la atención de la emergencia en San José del Palmar y ordenó instalar un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar las tareas. “He asumido directamente el liderazgo de la atención por la emergencia en San José del Palmar”, expresó el presidente y continuó: “no están solos”.

Además, el mandatario anunció que viajará a Pereira y señaló que solicitó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) un reporte detallado sobre la situación y las necesidades más urgentes. Las autoridades mantienen el monitoreo mientras continúan las evaluaciones tras el fuerte sismo.

Abelardo De La Espriella se pronunció tras el fuerte sismo y confirmó nuevas medidas para coordinar la atención de la emergencia en las zonas afectadas. @abdelaespriella

Abelardo de la Espriella asumirá la coordinación de la emergencia

“Le he solicitado al director de la UNGRD un reporte detallado de la situación y de las necesidades más urgentes (sic)”, expresó. El mandatario también confirmó que estará personalmente en Pereira para acompañar a los afectados y verificar la respuesta del Gobierno nacional. “También estaré personalmente en Pereira para acompañar a los afectados y verificar la respuesta del Gobierno (sic)”, señaló.

En otra publicación, Abelardo de la Espriella confirmó que se dirige a Bogotá para concentrarse en “la emergencia que enfrenta nuestro país” y anunció la convocatoria de un Puesto de Mando Unificado en la sede de la Ungrd. “He convocado un Puesto de Mando Unificado en la UNGRD, desde donde lideraré personalmente las acciones para atender a las comunidades del Chocó, el Eje Cafetero y todas las zonas afectadas (sic)”, expresó.

Abelardo De La Espriella se pronunció tras el fuerte sismo y confirmó nuevas medidas para coordinar la atención de la emergencia en las zonas afectadas. @jrestrp

Abelardo De La Espriella suspendió su agenda en La Guajira: se reunirá con el vicepresidente

El presidente de Colombia, suspendió la agenda que tenía programada en La Guajira para los días 12 y 13 de agosto de 2026. “Compatriotas, me dirijo a Bogotá. He ordenado suspender la agenda prevista en la capital para centrarme en la emergencia causada por el desastre natural que afecta a la población colombiana. He convocado una reunión de urgencia, un puesto de mando unificado, en las oficinas de la Ungrd en Bogotá. Allí, junto con el equipo, se adoptarán determinaciones y acciones”.

En este sentido, el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, informó que se reunirá con el presidente de Colombia para coordinar la respuesta del Gobierno nacional frente al fuerte sismo, que provocó afectaciones en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Antioquia, Cundinamarca, Santander y otras regiones del país.

Abelardo De La Espriella se pronunció tras el fuerte sismo y confirmó nuevas medidas para coordinar la atención de la emergencia en las zonas afectadas.

¿En qué ciudades se sintió el temblor del 10 de agosto?

Usuarios en redes sociales reportaron que el movimiento fue percibido con fuerza en varias regiones del país. Entre las ciudades donde se sintió el temblor están:

Bogotá.

Medellín.

Quibdó.

Municipios del Eje Cafetero.

Otras zonas del centro y occidente del país.

También hubo reportes de percepción del sismo en Quito, Ecuador, debido a la magnitud del evento.