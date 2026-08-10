Las autoridades mantienen los operativos de rescate y evaluación de daños.

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Un fuerte sismo de magnitud 7,4 sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto de 2026 y dejó, de acuerdo con los balances preliminares de las autoridades, al menos 111 personas muertas, 87 heridos y graves daños materiales en varias ciudades. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) ubicó el epicentro en el municipio de San José del Palmar, Chocó, y estableció una profundidad de 96 kilómetros .

La emergencia se concentra especialmente en el occidente y centro del país, con reportes de edificios colapsados, personas atrapadas, viviendas destruidas, daños en iglesias y afectaciones en infraestructura aeroportuaria . Pereira, Manizales, Cali, Quibdó y otras ciudades adelantan operativos de atención y rescate.

¿Cuántas personas murieron por el terremoto de 7,4 en Colombia?

El balance preliminar asciende a al menos 111 muertos, aunque las autoridades continúan verificando las cifras mientras avanzan las labores de rescate y evaluación de daños.

“A las 12:30 (17:30 GMT) teníamos 111 fallecidos, 87 heridos, 1.575 viviendas averiadas, 37 completamente destruidas, 61 edificios colapsados, 18 centros de salud y 52 centros educativos averiados”, dijo el presidente Abelardo De la Espriella en Bogotá, en su primer declaración pública tras el terremoto.

La Gobernación del Valle del Cauca reportó 27 fallecidos, sin incluir inicialmente las víctimas contabilizadas en Cali. En Pereira, el alcalde Mauricio Salazar informó sobre 18 personas muertas, mientras que en Manizales las autoridades confirmaron al menos tres fallecidos.

En el departamento del Chocó fueron reportadas otras cuatro víctimas fatales. La cifra puede modificarse a medida que los organismos de emergencia ingresen a las zonas afectadas y terminen de consolidar los reportes municipales y departamentales.

¿Qué pasó en Cali después del sismo de magnitud 7,4?

Cali fue una de las ciudades que reportó graves afectaciones tras el terremoto. El alcalde Alejandro Eder informó que al menos 20 estructuras colapsaron y que equipos de emergencia trabajan para establecer si hay personas atrapadas entre los escombros.

Los operativos se concentran en diferentes sectores de la capital del Valle del Cauca, entre ellos el barrio Capri y la Avenida Roosevelt. Debido a la magnitud de los daños, las autoridades locales solicitaron apoyo de otros organismos de emergencia para reforzar las labores de búsqueda y rescate.

El terremoto también provocó afectaciones en la infraestructura aeroportuaria de la ciudad.

Fuerte sismo sacudió a Colombia hoy 10 de agosto: el Servicio Geológico reportó magnitud 7,4 y epicentro en Chocó. Fuente: EFE Ernesto Guzmán

¿Qué aeropuertos están afectados por el terremoto en Colombia?

La Aeronáutica Civil confirmó afectaciones en siete aeropuertos colombianos y ordenó la suspensión temporal de las operaciones mientras se realizan inspecciones de seguridad.

Los terminales afectados son:

Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira.

Aeropuerto La Nubia de Manizales.

Aeropuerto El Edén de Armenia.

Aeropuerto El Caraño de Quibdó.

Aeropuerto Santa Ana de Cartago.

Aeropuerto Gerardo Tovar López de Buenaventura.

Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali.

En una primera comunicación, la Aerocivil había informado sobre afectaciones en seis terminales. Posteriormente, la entidad incluyó al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali entre las instalaciones afectadas por el terremoto.

La autoridad aeronáutica señaló que mantiene un monitoreo permanente y pidió a los pasajeros consultar los canales oficiales y comunicarse con sus respectivas aerolíneas, debido a que los itinerarios pueden presentar modificaciones.

En Pereira, además, se registró el desprendimiento de parte del techo del Aeropuerto Internacional Matecaña, que permanece cerrado mientras avanzan las evaluaciones.

¿Dónde fue el epicentro del terremoto de 7,4?

El Servicio Geológico Colombiano informó que el epicentro se ubicó en San José del Palmar, Chocó, en la región del Pacífico colombiano.

El evento ocurrió a las 7:34 a. m. del lunes 10 de agosto, tuvo una magnitud de 7,4 y una profundidad de 96 kilómetros .

El movimiento fue percibido en amplias zonas de Colombia y también hubo reportes desde países vecinos como Ecuador, Panamá y Venezuela.

Durante las primeras horas circularon reportes con diferentes magnitudes debido a las actualizaciones propias de los sistemas de monitoreo sísmico. El dato más reciente informado por el SGC establece la magnitud definitiva en 7,4.

¿Hubo réplicas después del terremoto en Colombia?

El director técnico de Geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano, John Makario Londoño Bonilla, informó que después del terremoto se registraron dos réplicas, de magnitudes 2,8 y 4,8.

Las autoridades mantienen el monitoreo de la actividad sísmica y recomiendan permanecer atentos ante la posibilidad de nuevos movimientos.

¿Qué daños dejó el terremoto en Pereira y Manizales?

La zona cafetera se encuentra entre las regiones más afectadas por el terremoto.

En Pereira, además del elevado número de víctimas, se reportaron graves daños en edificaciones. Imágenes difundidas después del movimiento muestran desprendimientos en fachadas y estructuras, así como daños en iglesias.

En Manizales, el alcalde Jorge Eduardo Rojas Giraldo informó sobre entre 20 y 30 viviendas colapsadas, además de afectaciones en iglesias y catedrales. La Alcaldía habilitó tres albergues para atender a las personas damnificadas.

Las autoridades continúan realizando inspecciones para determinar el alcance total de los daños estructurales.

¿Qué hizo el Gobierno de Abelardo De La Espriella tras el terremoto?

El presidente Abelardo De La Espriella convocó un comité de emergencia para coordinar la respuesta frente a los daños provocados por el terremoto.

El mandatario ordenó la instalación de un Puesto de Mando Unificado y anunció que viajará a Pereira, una de las ciudades más afectadas, para acompañar las labores de atención a las comunidades.

El Gobierno nacional mantiene la coordinación con las autoridades departamentales y municipales y con los organismos de emergencia que trabajan en las zonas afectadas.

¿Por qué hubo diferencias entre los reportes de magnitud?

Durante las primeras horas circularon boletines con magnitudes de 6,6, 6,7 y posteriormente 7,4. Esto ocurre porque los organismos sismológicos emiten un reporte preliminar y luego actualizan los datos con mediciones más precisas. El boletín más reciente del Servicio Geológico Colombiano fija la magnitud en 7,4.

¿Qué hacer después de un sismo fuerte en Colombia?

Las autoridades de gestión del riesgo recomiendan:

Mantener la calma y verificar el estado de familiares y vecinos.

Revisar posibles daños en la vivienda antes de volver a ingresar.

Tener lista una linterna, radio y documentos importantes.

Estar atentos a información oficial del SGC, alcaldías y organismos de emergencia.

Prepararse ante eventuales réplicas.

¿Dónde consultar información oficial del temblor?

La ciudadanía puede consultar los reportes actualizados en los canales oficiales del Servicio Geológico Colombiano, donde se publican boletines, mapas y reportes de percepción del sismo.

La situación continúa en desarrollo y las autoridades mantienen el monitoreo del evento sísmico registrado este lunes 10 de agosto en San José del Palmar, Chocó.

Con información de EFE.-