Abelardo de la Espriella entregó el primer balance del terremoto: 289 muertos, más de 4.100 heridos y 143 desaparecidos

El Gobierno anuncia subsidios de arriendo para damnificados por el terremoto y evalúa congelar los precios

El presidente Abelardo De La Espriella presentó el primer balance oficial de los daños ocasionados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó.

Durante una alocución realizada el lunes 17 de agosto, el mandatario detalló el número de víctimas, el alcance de los daños en viviendas e infraestructura y las principales medidas económicas que pondrá en marcha el Gobierno para avanzar con la atención de los damnificados y la reconstrucción.

Según el reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) citado por el presidente, el terremoto dejó afectaciones en 450 municipios de 15 departamentos. Hasta el momento, el balance asciende a 289 fallecidos, 4.187 heridos y 143 desaparecidos, mientras que más de 120.328 familias fueron registradas como afectadas.

“La tierra tembló, pero Colombia no se quebró” , expresó De la Espriella, quien manifestó su solidaridad con los familiares de las víctimas y aseguró que el Gobierno continuará acompañando a las comunidades golpeadas por la tragedia.

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El impacto del sismo también se refleja en los daños materiales. De acuerdo con el reporte técnico presentado por el Ejecutivo, 26.945 viviendas quedaron destruidas y otras 127.557 registraron diferentes niveles de afectación.

A esto se suman daños en 285 centros de salud y 2.838 establecimientos educativos, además de averías registradas en carreteras y puentes de diferentes regiones del país.

Valle del Cauca y Risaralda concentran la mayor cantidad de víctimas. En el primero se contabilizaron 163 fallecidos, 2.672 heridos y 80 desaparecidos. En Risaralda, en tanto, se reportaron 104 muertos, 565 personas heridas y 61 que todavía permanecen desaparecidas.

Continúan las operaciones de búsqueda y rescate

Las tareas de búsqueda seguirán de manera ininterrumpida mientras exista la posibilidad de encontrar sobrevivientes entre las estructuras que colapsaron como consecuencia del terremoto.

Los equipos colombianos cuentan además con apoyo internacional. Un total de 138 rescatistas provenientes de Estados Unidos, Ecuador e Israel se incorporaron a las operaciones coordinadas desde la Sala de Crisis Nacional.

Abelardo de la Espriella entregó el primer balance del terremoto: 289 muertos, más de 4.100 heridos y 143 desaparecidos EFE/ Ernesto Guzmán Fuente: EFE ERNESTO GUZMAN JR

En cuanto al impacto económico, De la Espriella mencionó estimaciones preliminares del sector privado que ubican los daños físicos directos cerca de los $30 billones. De esa cifra, aproximadamente $24,5 billones corresponderían a edificaciones y otros $5,5 billones a redes de infraestructura pública.

El presidente hizo especial énfasis en la situación de Chocó, donde, pese a que las pérdidas de capital son menores en términos absolutos frente a otros territorios, la proporción de infraestructura afectada es mayor.

En ese sentido, sostuvo que el departamento necesita una atención diferencial y planteó la necesidad de desarrollar un “Plan Marshall” que permita avanzar en su recuperación y atender problemas estructurales de la región.

Emergencia económica y Fondo Milagro: las medidas para la reconstrucción

Frente a la magnitud de los daños, el Gobierno anunció la declaratoria del estado de emergencia económica y la creación del denominado Fondo Milagro, una herramienta que tomará como referencia la estructura utilizada por el Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero (Forec).

Además, según informó el mandatario, el Ministerio de Hacienda concretó la activación del primer tramo de una línea de crédito con el Banco Mundial por USD 200 millones, destinada a financiar la atención inmediata de las personas damnificadas.

La reconstrucción se organizará a través del Plan Milagro, bajo la dirección del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán. Entre las medidas contempladas aparecen subsidios de arrendamiento, alivios en las facturas de servicios públicos y programas para construir nuevas viviendas.

De la Espriella también advirtió que habrá controles sobre el manejo del dinero destinado a la emergencia. “El que se atreva a tocar un peso de eso se las verá conmigo directamente”, afirmó durante su intervención al referirse a la vigilancia de los recursos públicos.

El Gobierno mantendrá activos los PMU en las zonas afectadas

El Ejecutivo aseguró que la atención del terremoto continuará en paralelo con otras emergencias que atraviesan diferentes regiones. Entre ellas se encuentran los incendios forestales registrados en Tolima, donde se mantienen las acciones de contención.

Finalmente, el Gobierno confirmó que los Puestos de Mando Unificado (PMU) seguirán funcionando en las zonas afectadas para coordinar las operaciones de asistencia, búsqueda y reconstrucción.

Las autoridades también destacaron la cooperación internacional recibida tras el terremoto: 21 países enviaron asistencia, incluidos insumos médicos y vuelos con ayuda humanitaria para las poblaciones damnificadas.