La ausencia de un documento válido puede resultar en la imposibilidad de realizar el viaje, dado que tanto las aerolíneas como los controles migratorios están facultados para tal efecto.

Viajar al exterior desde Colombia requiere un aspecto fundamental que determina el éxito del proceso: poseer un pasaporte vigente. Sin la correcta gestión de este documento, la travesía no puede iniciar. Este requisito no es una medida punitiva ni reciente, sino una condición esencial que aplica en cada instancia de control migratorio.

En los aeropuertos colombianos, la revisión de la documentación es un proceso que se lleva a cabo en dos fases. Inicialmente, las aerolíneas se aseguran de que el pasajero disponga de la documentación necesaria según las exigencias del destino. Posteriormente, en el control de Migración Colombia, se comprueba la veracidad, vigencia y estado del pasaporte. En caso de que alguno de estos dos filtros falle, el resultado será invariable: el viajero no podrá abandonar el país.

Por qué no podrá salir de Colombia sin pasaporte vigente

En términos concretos, si el pasaporte se encuentra vencido, deteriorado o no cumple con las especificaciones requeridas para su lectura, el pasajero no podrá completar el proceso migratorio. Adicionalmente, es habitual que los destinos internacionales demanden que el documento tenga una vigencia mínima de entre 3 y 6 meses al momento de la entrada.

Este aspecto es fundamental ya que da lugar a una situación común. Muchos viajeros suponen que pueden abandonar el país siempre que el pasaporte no haya expirado, sin tener en cuenta que el país de destino podría requerir un plazo adicional. En tal caso, la consecuencia es clara: el embarque será negado antes incluso de llegar al control migratorio.

Para cualquier viaje internacional, Colombia exige la presentación de un pasaporte válido y en vigor. Este requisito se fundamenta tanto en normativas internas como en convenios internacionales que regulan el tránsito de personas entre naciones.

La ausencia de un documento válido puede resultar en la imposibilidad de realizar el viaje, dado que tanto las aerolíneas como los controles migratorios están facultados para tal efecto. (Fuente: Villamilk) Villamilk

El momento clave: dónde le pueden frenar el viaje y por qué

El primer control se lleva a cabo en el check-in. Las aerolíneas verifican que el pasajero cumpla con todos los requisitos establecidos por el país de destino, lo cual incluye el estado del pasaporte. En caso de que el documento no sea válido o no posea la vigencia adecuada, la compañía puede denegar el embarque para evitar sanciones internacionales.

Si el viajero logra superar esta primera instancia, el siguiente control corresponde a Migración Colombia. En este punto, se revisa la documentación de forma oficial. Cualquier irregularidad detectada puede resultar en la imposibilidad de autorizar la salida del país, incluso si el pasaje ha sido emitido y el equipaje ya se encuentra despachado.

Este doble control es, en la práctica, lo que define el viaje. No existe margen para la interpretación ni excepciones operativas: si el documento no cumple con los requisitos, el proceso se detiene.

El error más común que deja a miles sin viajar: evítalo

El contenido es el siguiente:

Muchos países, incluidos destinos habituales para colombianos como los de la Unión Europea, exigen que el pasaporte tenga una vigencia mínima posterior a la fecha de salida prevista. No cumplir con ese requisito implica quedar fuera del viaje, aunque el documento siga siendo válido en Colombia.

A este escenario se suma otro factor: la postergación del trámite de renovación. En contextos de alta demanda, conseguir turno puede demorar varios días o semanas, lo que deja a muchos viajeros sin tiempo para regularizar su situación antes del viaje.

La conclusión no está en una norma que prohíba viajar, sino en cómo funciona el sistema. No renovar el pasaporte no genera una sanción directa, pero sí tiene una consecuencia inmediata: el viaje no se realiza.

El problema no suele ser un pasaporte completamente vencido, sino uno próximo a vencer. Este es el error más frecuente entre los viajeros internacionales.