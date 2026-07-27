La obra, que se llevará a cabo utilizando tecnología de origen alemán y con una capacidad ampliada, transformará la zona en un referente cultural y deportivo en América Latina. (Fuente: Shutterstock)

Bogotá inició el proceso para la construcción de un nuevo estadio de fútbol, el cual reemplazará al icónico Nemesio Camacho El Campín. Este ambicioso proyecto tiene como principal objetivo establecer una infraestructura moderna, dotada de tecnología alemana, con la intención de convertirse en uno de los espacios deportivos y culturales más sobresalientes en América Latina.

El desarrollo mencionado es parte de un proyecto integral que ampliará la capacidad del recinto y convertirá el área en un núcleo de entretenimiento, cultura y deporte.

El proyecto contempla la generación de más de 4.500 empleos directos e indirectos durante su ejecución.

Así avanzan las obras del nuevo estadio de fútbol de Bogotá

El Distrito inició el proyecto para construir un estadio completamente nuevo en el mismo complejo donde actualmente opera El Campín. La obra se lleva a cabo bajo un modelo de Asociación Público-Privada, lo que permitirá la creación de un recinto moderno sin interrumpir las actividades deportivas y de espectáculos que se realizan en el estadio existente.

Para minimizar el impacto, las primeras etapas se desarrollaron en áreas aledañas, como las canchas externas, mientras El Campín continúa en funcionamiento. Una vez que se complete el nuevo escenario, el estadio actual será demolido para finalizar la transformación del complejo.

Bogotá inicia construcción de nuevo estadio de fútbol para reemplazar El Campín (foto: IDRD).

El nuevo estadio con tecnología alemana que sorprende

El proyecto no solo abarcará espacios deportivos, sino que también contará con un auditorio específicamente concebido para recibir a la Orquesta Filarmónica de Bogotá, lo que transformará el recinto en un centro cultural de múltiples funciones.

El nuevo estadio tendrá la capacidad de acoger a 50.000 espectadores y ofrecerá accesos eficientes, zonas premium, áreas comerciales, gastronomía, hotelería y espacios recreativos. Se implementará tecnología alemana en diversos sistemas, tales como la cubierta, la acústica, la iluminación y la grama híbrida, permitiendo así la recepción de eventos de prestigio internacional con estándares comparables a los de estadios europeos.

Bogotá impulsa el fútbol: plan de mejoras por etapas

La entrega del nuevo estadio está prevista para finales de 2027, lo que permitirá a Bogotá disponer de una infraestructura moderna que satisfaga las exigencias deportivas y escénicas contemporáneas. Es importante señalar que, tras la inauguración, se llevará a cabo la demolición del estadio actual.

De acuerdo con el cronograma oficial, las obras comenzaron oficialmente el 4 de marzo de 2026. El plan contempla la realización de obras por etapas, lo que facilitará la conservación de los accesos actuales y permitirá la continuación de partidos, conciertos y espectáculos durante el periodo de construcción.