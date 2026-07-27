La estabilidad política, la capacidad energética y la ubicación geográfica fueron analizadas por la inteligencia artificial. (Fuente: Representación creada con IA)

El modelo analítico evaluó variables geopolíticas, estratégicas y socioeconómicas que podrían impactar la resiliencia de un país en el escenario de una crisis de proporciones globales.

El aumento de las tensiones en el ámbito internacional, los conflictos bélicos en diversas regiones del planeta y la competencia tecnológica entre potencias militares han renovado el temor a una eventual Tercera Guerra Mundial. En este contexto, ChatGPT realizó un análisis hipotético sobre las naciones latinoamericanas que presentarían mayores probabilidades de subsistir en caso de un conflicto a nivel global.

Factores clave que influyen en la supervivencia

El análisis aborda aspectos como la independencia energética, la posicion geográfica, la estabilidad institucional y la neutralidad diplomática.

Aunque se trata de una proyección que se basa en escenarios teóricos y no en una predicción, los hallazgos sugieren que ciertos países del continente presentan ventajas relevantes para enfrentar el desorden que podría generar un conflicto a escala global.

Análisis de países latinoamericanos con posibilidades de sobrevivir a una Tercera Guerra Mundial (foto: representación creada con IA).

Los países que tendrían mayores posibilidades de sobrevivir a una Tercera Guerra Mundial según ChatGPT

El análisis destaca a Uruguay, Costa Rica y Chile como las tres naciones latinoamericanas con mayores posibilidades de perdurar ante un eventual Tercera Guerra Mundial.

Estas naciones poseen tres características fundamentales: estabilidad política, ubicación estratégica y autosuficiencia en recursos esenciales.

Aumento de tensiones internacionales y la posible supervivencia de Latinoamérica (foto: representación creada con IA).

Uruguay líder en energías renovables y estabilidad política

Según informes de 2025, más del 99% de su matriz eléctrica proviene de fuentes renovables, siendo la eólica y la hidráulica las más predominantes. Uruguay se destaca como uno de los países más autosuficientes en términos energéticos a nivel global.

Adicionalmente, su política exterior no intervencionista y su ubicación distante de los principales focos geopolíticos lo convierten en un país con un bajo riesgo estratégico.

Esta ventaja en el ámbito energético, junto con su baja densidad poblacional y su estabilidad institucional, posiciona a Uruguay como uno de los territorios menos susceptibles a crisis internacionales prolongadas.

Costa Rica: modelo de paz, neutralidad y resiliencia cívica

Costa Rica, en un acto decisivo, abolió su ejército en 1948, eligiendo la diplomacia y la educación como fundamentos de su identidad nacional. Esta neutralidad histórica ha facilitado la creación de relaciones pacíficas con casi todas las potencias mundiales.

En un contexto bélico, su ausencia de objetivos militares, sumada a su estabilidad democrática y a su sólido sistema civil, podría asegurarle una prolongada supervivencia.

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI, 2025), el país mantiene una economía saludable y garantiza un acceso efectivo a cooperación internacional en situaciones de crisis humanitarias.

Chile se caracteriza por su ubicación geográfica excepcional: se encuentra rodeado por el océano Pacífico y la cordillera de los Andes, creando barreras naturales que resultan difíciles de cruzar en momentos de conflicto.

Asimismo, posee significativas reservas de litio, cobre y otros minerales estratégicos, que son fundamentales para la industria tecnológica y la transición energética a nivel mundial.

Estos recursos le otorgan un notable valor de negociación y una capacidad de autosuficiencia que supera a la de la mayoría de los países de la región.