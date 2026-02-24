El presidente Gustavo Petro presentó oficialmente el rediseño del pasaporte colombiano y anunció que la producción quedará en manos de la Imprenta Nacional de Colombia, en un giro estructural frente al esquema que ha operado durante años. La transición arrancará una vez termine el contrato vigente y marcará una nueva etapa en la expedición de este documento clave para salir del país. El anuncio no solo trae cambios visuales y tecnológicos, sino también preguntas urgentes entre los ciudadanos: ¿pierde vigencia el pasaporte actual?, ¿hay que cambiarlo de inmediato?, ¿qué pasa si ya tengo un viaje comprado para 2026? La expedición del nuevo pasaporte colombiano iniciará oficialmente el 1 de abril de 2026, fecha en la que finalizará el contrato actual de producción. A partir de ese momento, todas las personas que tramiten el documento por primera vez o hagan renovación recibirán el nuevo modelo. Esto significa que: La Cancillería ha insistido en que la transición será progresiva y que no se suspenderá la expedición durante el cambio de operador. No. El pasaporte colombiano vigente seguirá siendo completamente válido hasta la fecha de vencimiento impresa en la libreta. No habrá anulación masiva ni obligación de cambiarlo por el nuevo modelo en 2026. Si su documento tiene vigencia, puede seguir utilizándolo sin ningún inconveniente para viajes internacionales. En Colombia, el pasaporte ordinario y el ejecutivo tienen una vigencia de 10 años. Por eso, quienes lo hayan expedido recientemente podrán usarlo sin problema hasta que expire. Si ya tiene un viaje programado y su pasaporte está vigente, no necesita hacer ningún trámite adicional por el cambio de modelo. Sin embargo, tenga en cuenta estas recomendaciones clave: El nuevo modelo tendrá un rediseño completo tanto en su estética como en sus componentes de seguridad. En el plano visual, incorporará elementos alusivos a la identidad nacional: paisajes, biodiversidad, escenas culturales y símbolos que buscan resaltar la diversidad colombiana. En lo técnico, incluirá: Según el Gobierno, el documento fue sometido a pruebas internacionales y cumpliría con exigencias globales en materia migratoria. El Ejecutivo sostiene que estará entre los más seguros del mundo, aunque los detalles técnicos no se han revelado por razones de seguridad. Una de las principales preocupaciones es el precio. Frente a esto, la Cancillería aclaró que no habrá un incremento extraordinario por el cambio de modelo. El valor del pasaporte seguirá ajustándose con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), como ocurre actualmente. Es decir, cualquier variación responderá a la inflación y no al rediseño o al nuevo esquema de producción estatal.