La Corte Suprema de Colombia resuelve a favor de los trabajadores: añaden otro día de licencia por luto y más garantías laborales.

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Recientes criterios establecidos por la Corte Suprema de Justicia de Colombia fortalecen la defensa de los derechos de los trabajadores y validan la implementación de nuevos beneficios laborales que pueden ser susceptibles de negociación colectiva.

Dentro de los aspectos más relevantes, se destaca la ampliación del ámbito del fuero pensional y la posibilidad de conceder un día de licencia remunerada por luto ante la muerte de mascotas, siempre que exista un acuerdo entre la empresa y el sindicato.

Dichos pronunciamientos provienen de la Sala Laboral y establecen directrices para la resolución de conflictos relacionados con despidos de empleados cercanos a la jubilación y con permisos especiales que no están contemplados explícitamente en la legislación. Aunque no se exige que todos los empleadores otorguen estos beneficios de forma automática, sí se especifica el análisis necesario que debe realizarse en la justicia laboral en dichos casos.

Mayor protección para trabajadores próximos a jubilarse

El tribunal llevó a cabo una explicación sobre la intención de esta cobertura, que es prevenir que el trabajador se quede sin ingreso justo antes de alcanzar su derecho pensional. En tales circunstancias, un despido sin causa justificable puede ser impugnado judicialmente, lo que podría conducir al reintegro del empleado o a la obtención de compensaciones económicas.

Conforme a los reportes de El Tiempo, la Corte enfatizó que la protección ofrecida no prohíbe la finalización de contratos, sin embargo, exige la existencia de una causa real y demostrable, particularmente cuando el trabajador ha cumplido con el requisito de semanas cotizadas.

Uno de los pronunciamientos analizó el caso de un empleado despedido que ya había alcanzado las semanas necesarias de cotización y únicamente le faltaba cumplir la edad para su jubilación. La Corte destacó que la estabilidad laboral reforzada por fuero pensional resguarda los tres años previos a la edad de pensión, ampliando así el ámbito de protección anteriormente establecido en diversas resoluciones.

Corte Suprema de Justicia de Colombia refuerza derechos laborales y beneficios para trabajadores.

Un día de licencia por duelo de mascotas podría ser válido

En una reciente resolución, la Sala Laboral analizó un acuerdo alcanzado entre una empresa y su sindicato que contempla un día pago de licencia por fallecimiento de mascota. El tribunal superior dictaminó que este tipo de permisos son aceptables cuando emanan de la negociación colectiva y no contravienen la normativa laboral.

El fallo clasifica el beneficio como extralegal, lo que implica que no es mandatorio por ley, pero puede ser viable si ambas partes lo acuerdan. Asimismo, respalda la libertad de las empresas para establecer condiciones para su concesión, como la exigencia de un registro previo del animal de compañía.

Semanas con pensión de invalidez también suman al retiro

La Sala Laboral, mediante estas decisiones, estableció lineamientos sobre la protección antes de la jubilación, los beneficios acordados y el conteo de semanas que servirán como referencia en próximos litigios laborales.

Por otro lado, la Corte enfatizó que el período en el que una persona percibe pensión de invalidez debe considerarse como semanas válidas para acceder a la pensión de vejez. Este criterio previene que dichos intervalos sean omitidos al examinar el historial del afiliado y el cumplimiento de los requisitos.