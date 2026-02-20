El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reveló el diseño del nuevo pasaporte colombiano y confirmó que su expedición iniciará el 1 de abril de 2026, una vez finalice el contrato actual de producción. El anuncio se hizo en la Plaza de Bolívar de Bogotá, en medio de un acto público, donde el mandatario exhibió la libreta y detalló los cambios estructurales que tendrá el documento de viaje. Según explicó, el nuevo modelo será producido completamente en el país, bajo la coordinación de la Imprenta Nacional, como parte de una estrategia que, en palabras del Gobierno, busca fortalecer la soberanía tecnológica y el control estatal sobre la información de los ciudadanos. El nuevo pasaporte colombiano tendrá un rediseño total en su parte visual y en sus componentes de seguridad. De acuerdo con lo mostrado por el presidente, incluirá ilustraciones representativas de la identidad nacional como mariposas amarillas, instrumentos musicales tradicionales, paisajes rurales, pescadores y escenas que exaltan la diversidad cultural del país. Más allá del diseño, el cambio central está en sus características técnicas. El documento incorporará: El mandatario aseguró que el pasaporte ya superó pruebas internacionales de validación y que, según esas evaluaciones, estaría entre los cuatro más seguros del mundo. Aunque no se revelaron todos los detalles técnicos por razones de seguridad, el Gobierno insiste en que cumple con exigencias globales en materia migratoria. La Cancillería confirmó que el nuevo pasaporte comenzará a expedirse oficialmente a partir del 1 de abril de 2026. Eso significa que: El pasaporte ordinario y el ejecutivo mantienen una vigencia de 10 años desde su expedición. Por eso, si el documento actual está vigente, se podrá seguir utilizando sin ningún inconveniente para viajar al exterior. La recomendación oficial es revisar la fecha de vencimiento con anticipación y hacer la renovación mínimo seis meses antes de cualquier viaje internacional. Uno de los puntos que más inquieta a los ciudadanos es el precio del nuevo pasaporte colombiano. Frente a esto, el Gobierno fue claro: no habrá un aumento extraordinario por el cambio de modelo. De acuerdo con lo anunciado, la tarifa seguirá ajustándose únicamente con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), como ocurre actualmente. Es decir, el valor variará por inflación y no por la implementación del nuevo esquema de producción. El Ejecutivo aseguró que la modernización del documento no puede convertirse en una carga adicional para los colombianos que necesitan el pasaporte por turismo, estudio, trabajo o migración. El trámite continuará siendo presencial y se realizará en los puntos habilitados por la Cancillería en todo el país. En Bogotá estarán disponibles: En el resto del país, el proceso podrá hacerse en las gobernaciones departamentales y en oficinas autorizadas en ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Pasto, Cúcuta, Villavicencio, entre otras capitales. Para los colombianos en el exterior, el trámite seguirá disponible en los consulados de Colombia, bajo los requisitos establecidos por cada sede consular. Las autoridades insisten en que los ciudadanos deben consultar únicamente canales oficiales, verificar si necesitan cita previa y evitar intermediarios para no caer en fraudes. La Cancillería fue enfática: el pasaporte expedido antes del 1 de abril de 2026 seguirá siendo válido hasta la fecha de vencimiento impresa en la libreta. No habrá anulación masiva ni obligación de cambio inmediato. Solo quienes hagan un nuevo trámite después de la entrada en vigencia recibirán el nuevo diseño.