Murió la Ley de Sucesiones: se elimina el testamento y los esposos pasan a ser los principales herederos. (Fuente: Freepik).

En Colombia, la Ley de Sucesiones regula la repartición de los activos de un individuo luego de su fallecimiento. En caso de que exista un testamento que sea legalmente válido, dicho documento prevalece sobre cualquier otro tipo de modalidad de herencia. Sin embargo, puede que un juez declare su nulidad si determina que el testador no contaba con la plena capacidad mental al momento de su elaboración.

En tal eventualidad, la herencia se llevará a cabo bajo el régimen de sucesión intestada, en el cual la ley establece quiénes son los herederos, así como la proporción que les corresponde, sin tener en cuenta las disposiciones que el fallecido había manifestado en su testamento.

¿Cuándo y por qué se puede anular un testamento?

En el ámbito de la validez de un testamento en Colombia, es de suma importancia señalar que puede carecer de validez si se demuestra que el testador:

No poseía plena capacidad mental al momento de su redacción.

al momento de su redacción. Actuó bajo coacción, engaño, amenazas o influencia indebida de otras personas.

indebida de otras personas. No respetó los requisitos legales que la ley exige en relación con la forma y autenticidad.

Ante cualquiera de estas circunstancias, los tribunales tienen la facultad de declarar inválido el testamento y ordenar que la herencia se distribuya conforme al régimen de sucesión intestada.

Ley de Sucesiones en Colombia: ¿qué sucede si un testamento es declarado inválido? (Foto: Freepik).

¿Qué sucede cuando aplica la sucesión intestada?

En ausencia de un testamento válido, la normativa establece que los activos del fallecido se distribuyan conforme a las estipulaciones de la sucesión intestada. Este procedimiento está regulado por el Código Civil, el cual determina un orden específico de herederos:

Tienen prioridad los descendientes, como hijos y nietos.

En ausencia de descendientes, los ascendientes, es decir, padres y abuelos, son considerados herederos.

En todas las situaciones, el cónyuge o compañero(a) permanente participa en la distribución, compartiendo la herencia con descendientes o ascendientes según corresponda.

o participa en la distribución, compartiendo la herencia con descendientes o ascendientes según corresponda. Si no se presentan ninguno de los anteriores, los bienes se distribuyen entre el cónyuge y los hermanos u otros parientes cercanos.

De esta manera, la ley garantiza que el cónyuge o pareja permanente siempre intervenga en la sucesión, incluso cuando existan otros beneficiarios.

Consecuencias de la nulidad de un testamento en la herencia

En caso de anulación de un testamento, la voluntad expresada por el difunto pierde su validez y la distribución de los bienes se llevará a cabo de acuerdo con lo estipulado por la ley.

Esta circunstancia puede generar conflictos entre los familiares, especialmente si el documento contenía cláusulas que otorgaban beneficios específicos a ciertas personas.

Por ende, es fundamental que las partes involucradas en un proceso sucesorio busquen orientación jurídica, para asegurar que la distribución patrimonial se realice de conformidad con la legislación colombiana.