El precio del pasaporte colombiano para 2026 ya genera preguntas entre quienes planean viajar al exterior. Tras la presentación oficial del nuevo modelo por parte del presidente Gustavo Petro, el Gobierno confirmó que el valor del trámite tendrá ajustes, pero no por el rediseño, sino por factores tributarios e inflación. La implementación arrancará el 1 de abril y marcará una nueva etapa en la expedición del documento obligatorio para salir del país. Desde la Casa de Nariño, el mandatario presentó la libreta actualizada y explicó que el proceso de producción tendrá una fase inicial con apoyo internacional, mientras Colombia asume progresivamente todo el control a través de la Imprenta Nacional de Colombia. La cooperación técnica incluirá respaldo de la Casa de la Moneda de Portugal durante la transición. En Bogotá, donde el trámite lo gestiona directamente la Cancillería, estos son los valores oficiales vigentes para 2026: (Tarifa base de $111.000 + impuesto de $79.000) ($244.000 + $79.000) (No paga impuesto de timbre) El ajuste frente al año anterior fue de $4.000 en las categorías ordinaria y ejecutiva, debido al incremento del impuesto de timbre administrado por la DIAN. Es decir, no hubo un aumento extraordinario por el nuevo diseño. No. La Cancillería fue enfática en que el cambio de diseño, las nuevas medidas tecnológicas y la modernización del sistema no implican un sobrecosto adicional para los ciudadanos. El valor del pasaporte se seguirá ajustando únicamente con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esto significa que cualquier incremento responderá a la inflación anual y no a la implementación del nuevo modelo. En otras palabras: el rediseño no encarece el trámite. Aquí es donde muchos colombianos se llevan la sorpresa. El pasaporte no cuesta lo mismo en todo el país. Las gobernaciones aplican estampillas e impuestos departamentales adicionales, lo que puede elevar considerablemente el valor final. En algunos casos, el costo supera ampliamente el precio de Bogotá. Ejemplos aproximados: Esto significa que una familia de cuatro personas puede terminar pagando más de un millón de pesos si realiza el trámite fuera de la capital. La recomendación es consultar directamente la página oficial de la gobernación correspondiente antes de agendar la cita. Para los colombianos que realizan el trámite en consulados, las tarifas se mantienen en moneda extranjera: Los valores pueden variar levemente según la tasa de cambio y disposiciones consulares. No. Si su pasaporte está vigente, puede seguir utilizándolo hasta la fecha de vencimiento impresa en la libreta. El nuevo modelo comenzará a expedirse desde el 1 de abril de 2026, pero no habrá anulación masiva ni obligación de reemplazo inmediato. Solo quienes tramiten el documento por primera vez o lo renueven después de esa fecha recibirán el nuevo diseño. El documento tendrá un rediseño completo tanto en lo visual como en seguridad: Según el Gobierno, el objetivo es fortalecer la protección de datos y elevar los estándares internacionales de seguridad, sin trasladar costos adicionales al ciudadano.