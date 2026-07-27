La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal contra Juliana Guerrero y Verónica Guerrero por un presunto esquema de sobornos y tráfico de influencias para facilitar la adjudicación de contratos estatales.

La Fiscalía General de la Nación inició una investigación formal contra Juliana Guerrero y su hermana, Verónica Guerrero, tras conocer una serie de denuncias que las vinculan con un supuesto entramado de corrupción relacionado con la contratación pública en Colombia. La decisión fue anunciada este 27 de julio de 2026 y marca el comienzo de una nueva etapa judicial para esclarecer los hechos.

De acuerdo con el ente acusador, la Policía Judicial recibió la orden de adelantar la recolección y verificación de pruebas con el fin de establecer si existió un mecanismo ilegal para beneficiar a empresarios interesados en obtener contratos con entidades del Gobierno nacional.

Las diligencias estarán a cargo de la Dirección Especializada contra la Corrupción, dependencia que analizará la evidencia disponible y determinará si existen elementos suficientes para establecer responsabilidades penales dentro del presunto esquema de tráfico de influencias y pago de sobornos.

Fiscalía investiga a Juliana Guerrero por presuntos sobornos para acceder a contratos públicos

La investigación surgió luego de que salieran a la luz documentos, conversaciones, audios y registros financieros que, según las denuncias conocidas públicamente, evidenciarían un supuesto sistema de cobros dirigido a empresarios que buscaban acceder a contratos en diferentes dependencias del Gobierno. Entre las personas señaladas aparecen Juliana Guerrero y su hermana Verónica como presuntas participantes de estas gestiones.

Según la información que ahora analiza la Fiscalía, el presunto esquema habría operado entre mediados de 2024 y marzo de 2025. Dentro de las evidencias mencionadas figuran supuestas tarifas para coordinar reuniones con funcionarios, anticipos económicos y porcentajes sobre el valor de los contratos que eventualmente fueran adjudicados, elementos que ahora serán objeto de verificación por parte de las autoridades.

El caso quedó en manos de la Dirección Especializada contra la Corrupción. @soy_juliana_g/Instagram

Qué pruebas analiza la Fiscalía en el caso de Juliana y Verónica Guerrero

Las autoridades revisan distintos tipos de evidencia que incluyen conversaciones por aplicaciones de mensajería, comprobantes de transferencias, tiquetes aéreos y testimonios de personas que habrían participado o conocido el funcionamiento del presunto entramado. Todo este material será contrastado para determinar su autenticidad y relevancia dentro del proceso.

Entre los elementos bajo estudio también aparecen declaraciones de empresarios que afirmaron haber recibido propuestas para participar en proyectos de infraestructura, sistemas de seguridad y programas de vivienda. De acuerdo con esos testimonios, se habrían planteado pagos por cada contrato o municipio adjudicado, además de un porcentaje adicional sobre el valor de determinadas obras.

El presunto rol de Juliana Guerrero y Verónica Guerrero en la investigación

Las pesquisas preliminares apuntan a que Juliana Guerrero habría sido el supuesto enlace con funcionarios del Gobierno nacional, mientras que Verónica Guerrero habría mantenido contacto directo con empresarios interesados en participar de procesos de contratación. La Fiscalía busca establecer si realmente existió esa estructura y cuál fue la función de cada uno de los involucrados.

Dentro del expediente también se analizan registros que muestran presuntas comunicaciones relacionadas con reuniones entre funcionarios públicos y empresarios, además de desplazamientos realizados durante el período investigado. Estos elementos forman parte del conjunto probatorio que permitirá determinar si hubo coordinación para favorecer procesos de contratación de manera irregular.

Juliana Guerrero rechazó las acusaciones y aseguró que demostrará su inocencia

Frente a la investigación, la defensa de Juliana Guerrero difundió un comunicado en el que negó cualquier participación en actividades ilegales relacionadas con la adjudicación de contratos estatales. Sus abogados sostuvieron que la joven no intervino en reuniones, pagos ni gestiones irregulares ante ministerios o entidades oficiales.

Asimismo, Guerrero explicó que había mantenido silencio durante los últimos meses por respeto a las actuaciones judiciales y porque considera que será la justicia la encargada de establecer los hechos. Sin embargo, indicó que decidió pronunciarse públicamente al considerar que ese silencio estaba siendo interpretado como una aceptación de las acusaciones, por lo que reiteró que confía en demostrar su inocencia durante el desarrollo de la investigación.