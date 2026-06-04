La transformación del sistema de movilidad urbana impulsa la transición hacia tecnologías sustentables en una capital fundamental de América Latina. (Fuente: Representación creada con IA)

La empresa BYD ha realizado una contribución significativa con la llegada de modernas unidades a las calles de Montevideo, consolidando así el compromiso de la ciudad hacia un sistema de transporte más limpio y eficiente. Este avance es parte de un esfuerzo más amplio por adecuar la movilidad urbana a las demandas contemporáneas de los usuarios.

En este contexto, el transporte eléctrico en América Latina emprende un nuevo camino con la introducción de buses de última generación en la capital de Uruguay. Dicha modernización ha sido impulsada por una inversión de una empresa china, orientada a modernizar el sistema de movilidad y mitigar el impacto ambiental que produce el transporte público.

Uruguay suma buses eléctricos de última generación a su transporte

Esta expansión forma parte de una estrategia impulsada por las autoridades locales en conjunto con operadores privados.

Montevideo en el mes de octubre pasado incrementó su número de unidades eléctricas en el sistema de transporte, lo que eleva significativamente el total de vehículos de este tipo que circulan en la ciudad.

El intendente Mario Bergara destacó a Xinhua que esta iniciativa permite avanzar hacia un sistema “más sustentable, más amigable con el ambiente, más confortable, más accesible y más moderno”, enfatizando el enfoque integral del proyecto.

La inversión en buses eléctricos transforma el transporte público en Montevideo, Uruguay. (Fuente: Edición propia)

Nuevos buses eléctricos: así son

Además, estas unidades presentan niveles de ruido considerablemente más bajos, lo que contribuye a mejorar el entorno urbano.

Las nuevas unidades incorporadas al sistema cuentan con tecnología diseñada para mejorar la experiencia del usuario y reducir el impacto ambiental:

Vehículos con cero emisiones contaminantes durante su operación.

Piso bajo que facilita el acceso a personas con movilidad reducida.

Conectividad a internet y puertos de carga para dispositivos.

Pantallas internas que informan sobre el recorrido y paradas.

Cómo afecta este cambio al medio ambiente y al planeta

Este modelo no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también fortalece la transición hacia un sistema de transporte más limpio y alineado con los desafíos ambientales actuales.

El cambio hacia buses eléctricos tiene efectos directos en la reducción del consumo de combustibles fósiles y las emisiones de gases contaminantes: