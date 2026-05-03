Colombia se prepara para una jornada climática compleja este lunes 4 de mayo, marcada por la llegada de una fuerte tormenta que impactará gran parte del territorio nacional. El fenómeno traerá consigo lluvias abundantes, ráfagas de viento frío y una caída en las temperaturas, generando alerta en varias regiones por posibles afectaciones. Las condiciones se intensificarán a lo largo del día, con mayor incidencia en horas de la tarde y la noche. El panorama estará dominado por chubascos tormentosos, alta nubosidad y un ambiente frío poco habitual en varias ciudades, incluso en zonas donde normalmente predominan temperaturas cálidas. El incremento de las lluvias y el deterioro del clima responden a la interacción de sistemas atmosféricos cargados de humedad con corrientes de aire frío, lo que favorece la formación de tormentas eléctricas y precipitaciones intensas. Además, el ingreso de vientos helados genera una sensación térmica más baja, especialmente en zonas de montaña y altiplanos, donde el frío se sentirá con mayor fuerza desde la madrugada. Las condiciones de tormenta se extenderán a nivel nacional, pero habrá regiones con mayor intensidad: La capital tendrá una de las jornadas más frías de los últimos días, con temperaturas que oscilarán entre los 8 °C y 20 °C. Se esperan chubascos tormentosos durante gran parte del día, especialmente en la tarde. El cielo permanecerá mayormente nublado, con lluvias intermitentes desde la mañana y un aumento de la intensidad hacia la noche. Los vientos, aunque moderados, contribuirán a una sensación térmica más baja. El contraste térmico será evidente en todo el país: Sin embargo, incluso en las ciudades más cálidas, la lluvia y la humedad harán que el ambiente sea más pesado e inestable.