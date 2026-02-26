Una de las semanas más lluviosas del año atraviesa Colombia debido a la llegada de un nuevo frente frío que, en interacción con otros sistemas atmosféricos, está provocando fuertes precipitaciones, aumento del oleaje en el mar Caribe y un descenso notable de temperaturas en varias ciudades. El fenómeno continúa afectando este 26 de diciembre, con especial atención en la región Caribe, la zona Andina y sectores del Pacífico. De acuerdo con el más reciente informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), la inestabilidad climática obedece a la interacción del frente frío con la vaguada monzónica y la baja anclada de Panamá, lo que ha intensificado lluvias fuertes, nubosidad densa y ráfagas de viento superiores a lo habitual para esta temporada. Gran parte del país tendrá importante nubosidad y fuertes precipitaciones durante este 26 de febrero en Colombia. Las alertas se concentran principalmente en: En estas zonas se mantiene vigilancia por posibles deslizamientos, crecientes súbitas y afectaciones en vías secundarias. También se advierten lluvias de menor intensidad en: El fenómeno no actúa de manera aislada. Su interacción con sistemas atmosféricos activos en el trópico ha generado una combinación que incrementa la humedad disponible en la atmósfera. Según reportes técnicos, el frente frío está fortaleciendo los vientos sobre el mar Caribe colombiano, especialmente en el sector occidental y centro del litoral. Esto no solo aumenta el oleaje, sino que favorece tormentas eléctricas y lluvias de moderadas a fuertes en zonas costeras y en el golfo de Urabá. La Dirección General Marítima (Dimar) advirtió sobre condiciones de mar de leva hasta el 26 de febrero, lo que podría afectar actividades náuticas y turísticas en el archipiélago.