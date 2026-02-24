Colombia se prepara para la llegada simultánea de una nube de polvo del Sahara y un frente frío en el Caribe, una combinación que podría generar alteraciones significativas en el comportamiento del clima durante los próximos días. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) confirmó que ambos sistemas coincidirán en el territorio nacional. De acuerdo con los reportes oficiales, los vientos alisios están trasladando partículas minerales desde África hacia el norte del país. Aunque este fenómeno ocurre cada año, su intensidad depende de variables globales y, en esta ocasión, podría coincidir con cambios bruscos en la dinámica atmosférica. Las proyecciones indican posibles impactos en la calidad del aire, así como variaciones en las lluvias y en la fuerza de los vientos, especialmente en las regiones Caribe y Orinoquía. Las imágenes satelitales analizadas por organismos internacionales respaldan el desplazamiento de estos aerosoles hacia el continente americano. El experto Diego Restrepo, de la Universidad de los Andes, explicó en sus redes que “Pronóstico de llegada del polvo del Desierto del Sahara entre hoy y el miércoles. Es una nube de partículas minerales que afecta la calidad del aire, pero también aporta nutrientes que fertilizan bosques y ecosistemas”. La advertencia coincide con los boletines técnicos que alertan sobre incrementos en el material particulado. Las autoridades sanitarias señalan que concentraciones elevadas pueden provocar irritación ocular, congestión nasal y crisis respiratorias. Personas con asma, enfermedades pulmonares crónicas, niños y adultos mayores integran el grupo de mayor riesgo, mientras que episodios intensos podrían reducir la visibilidad y agravar alergias. El meteorólogo Max Henríquez Daza confirmó la aproximación del sistema frío y advirtió: “Ahí viene el frente. Los pronósticos indican que va a llegar hasta el Caribe central y podría causar el mar picado o mar de leva un par de días. La Zona de Confluencia Intertropical va a subir hasta la región caribe, también hasta mediados de esta semana, causando lluvias”. La interacción entre ambos fenómenos podría intensificar la inestabilidad atmosférica provocando: Las autoridades recomiendan seguir los boletines oficiales y reforzar medidas preventivas ante eventuales afectaciones en la salud y en las condiciones climáticas regionales.