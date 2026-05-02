El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha comunicado la adquisición de 296 cazas furtivos F-35 Lightning II, el avión de combate de quinta generación diseñado por Lockheed Martin. Este contrato, que abarca los lotes 18 y 19, posee un valor estimado de USD 24.300 millones y es parte de la iniciativa de modernización del arsenal aéreo estadounidense. El acuerdo incluye aeronaves que estarán destinadas a la US Air Force, la US Navy y el US Marine Corps, además de varios aliados internacionales en el marco del programa F-35. Se anticipa que las primeras entregas se realicen en 2026 y los motores F135 serán suministrados por Pratt & Whitney a través de contratos distintos. El F-35 Lightning II es considerado uno de los cazas más sofisticados a nivel global. Su capacidad de tecnología furtiva (stealth) le facultan para eludir sistemas de radar, mientras que sus avanzados sensores y sistemas de inteligencia artificial proporcionan una ventaja táctica sin precedentes. Se presentan tres variantes: el F-35A (despegue y aterrizaje convencional), el F-35B (para operaciones en pistas cortas y aterrizaje vertical) y el F-35C (destinado a operaciones en portaaviones). De acuerdo con informaciones del Joint Program Office (JPO) del Pentágono, el costo promedio por unidad en los lotes previos se ubicó alrededor de USD 82,5 millones para el modelo F-35A. Las aeronaves más recientes mantienen precios comparables, con incrementos que se sitúan por debajo de la inflación. Actualmente, 12 países utilizan el F-35 y existen más de 1.230 aeronaves en servicio activo. Entre los países que lo operan se destacan Reino Unido, Italia, Países Bajos, Polonia, Japón y Australia, además de Estados Unidos. El programa genera un total de 290.000 empleos tanto directos como indirectos en Estados Unidos, además de un impacto económico anual calculado en USD 72.000 millones, según información oficial proporcionada por el fabricante. La adquisición de los nuevos lotes consolida el liderazgo militar estadounidense y refuerza su capacidad de disuasión en un contexto de creciente tensión con potencias como China y Rusia, que aceleran el desarrollo de sus propios cazas de quinta generación, el J-20 y el Su-57. Mientras Washington incrementa su flota de F-35, China continúa ampliando la producción del J-20 Mighty Dragon y Rusia impulsa el Su-57 Felon, ambos diseñados para rivalizar con el modelo estadounidense. Analistas del Center for Strategic and International Studies (CSIS) advierten que la creciente inversión en defensa por parte de las principales potencias aumenta el riesgo de una nueva escalada militar a gran escala.