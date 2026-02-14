El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió que durante este fin de semana amplias zonas de Colombia estarán bajo condiciones meteorológicas inestables, con lluvias persistentes, cielo cubierto y aumento de la nubosidad. El pronóstico señala precipitaciones de variada intensidad que podrían generar crecientes súbitas, deslizamientos de tierra y afectaciones en la movilidad, especialmente en regiones montañosas y zonas con suelos saturados. Para el sábado 14 de febrero se prevén precipitaciones generalizadas, con un aumento significativo en la región de la Orinoquía. Los mayores acumulados se esperan en: Las lluvias más fuertes podrían presentarse en zonas del sur del Amazonas, occidente del Putumayo, oriente del Caquetá, Guaviare, Guainía occidental, norte del Vaupés, Antioquia occidental y el golfo de Urabá. También se esperan precipitaciones importantes en Tolima, Cundinamarca, Santander, Meta, Vichada, Chocó, Cauca, Nariño, Córdoba, sur de Bolívar y sur del Cesar. En contraste, se prevén lloviznas o lluvias ligeras en sectores del Eje Cafetero, Huila, Boyacá occidental, Norte de Santander, Arauca, Casanare, Sucre, Magdalena y La Guajira. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se esperan lluvias ligeras, con mayor intensidad hacia el suroccidente del área marítima. El domingo las lluvias continuarán en amplias zonas del país, especialmente en las regiones Amazónica, Pacífica y Orinoquía occidental, así como en el centro y norte de la región Andina y en el centro y sur del Caribe. Se prevén lluvias moderadas a fuertes en: También se estiman lluvias ligeras a moderadas en Arauca, Huila, Vichada, Magdalena y zonas cercanas a la Sierra Nevada de Santa Marta. Para San Andrés y Providencia se espera predominio de tiempo seco, aunque no se descartan lloviznas aisladas en el mar Caribe. Las autoridades recomiendan: Ante la posibilidad de tormentas, se aconseja: Aunque predominen las lluvias, las autoridades recomiendan: El llamado es a mantenerse informados y tomar precauciones, ya que las condiciones climáticas podrían cambiar rápidamente durante el fin de semana.