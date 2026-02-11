Un joven chef de 21 años fue hallado sin vida frente a la isla de Tierrabomba tras desaparecer en el mar en medio de fuertes oleajes en Cartagena, en un hecho ocurrido durante una jornada recreativa que coincidió con condiciones marítimas adversas asociadas al paso de frentes fríos en el Caribe colombiano. De acuerdo con lo publicado por El Tiempo, la emergencia comenzó en el sector turístico de El Laguito, cerca de la zona hotelera, cuando el joven ingresó al agua junto a su pareja y ambos fueron empujados mar adentro por la corriente y el incremento del oleaje. El episodio ocurrió en la tarde del sábado 7 de febrero, en un momento en que ya se registraban cambios en el comportamiento del mar. Reportes de rescatistas indicaron que el viento y la corriente aumentaron su intensidad y generaron arrastre hacia zonas más profundas. Un salvavidas logró llegar hasta la pareja y consiguió poner a salvo a la mujer, pero no pudo mantener al joven debido a la fuerza del agua. Tras su desaparición, se activaron operativos de búsqueda con participación de autoridades marítimas y equipos de emergencia. Días después, unidades navales confirmaron la localización del cuerpo en aguas cercanas a Tierrabomba, isla ubicada frente a la bahía de Cartagena. Durante esos días se reportaron múltiples eventos climáticos en distintas zonas del país relacionados con lluvias, vendavales y mar agitado. Los organismos de gestión del riesgo informaron sobre víctimas, heridos y personas desaparecidas en varios departamentos. Los balances oficiales también señalaron afectaciones en numerosos municipios y miles de familias perjudicadas, con impactos relevantes en territorios de la región Caribe por inundaciones y eventos de viento fuerte. El joven trabajaba en el sector gastronómico y pertenecía a una familia ampliamente conocida en su comunidad. Era hijo del chef Gumersindo Peñate y de Yulieth Cortina, quien se desempeña como vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal de Villa Zuldany. Durante los días de búsqueda, allegados permanecieron en la zona costera acompañando los operativos y a las autoridades. Los organismos de socorro reiteraron la importancia de respetar las advertencias y evitar ingresar al mar cuando hay alertas por frentes fríos y oleaje elevado, ya que estas condiciones incrementan el riesgo incluso en playas turísticas con vigilancia.