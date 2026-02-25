Febrero llega a un final con alta intensidad de lluvias en Colombia por el efecto de un importante frente frío. El fenómeno está provocando fuertes precipitaciones con incremento del oleaje en el mar Caribe y un descenso marcado de temperaturas en varias ciudades. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), entregó un informe que explica el efecto del frente frío interactuando con la vaguada monzónica y la baja anclada de Panamá, lo que ha potenciado lluvias intensas, nubosidad densa y ráfagas de viento superiores a lo habitual para esta época. A lo largo de febrero las lluvias se han hecho sentir en gran parte del país. Sobre el fenómeno se destacó particularmente la afectación en Cordoba donde se declaró emergencia por las inundaciones. Las alertas se concentran principalmente en las regiones Andina, Pacífica y sur de la Caribe con foco en las siguientes zonas: En estas zonas se mantiene vigilancia por posibles deslizamientos, crecientes súbitas y afectaciones en vías secundarias. El fenómeno no actúa de manera aislada. Su interacción con sistemas atmosféricos activos en el trópico ha generado una combinación que incrementa la humedad disponible en la atmósfera. Según reportes técnicos, el frente frío está fortaleciendo los vientos sobre el mar Caribe colombiano, especialmente en el sector occidental y centro del litoral. Esto no solo aumenta el oleaje, sino que favorece tormentas eléctricas y lluvias de moderadas a fuertes en zonas costeras y en el golfo de Urabá.